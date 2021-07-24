https://ria.ru/20210724/sbor-1742728473.html

Блок Кочаряна обвинил полицию в препятствовании сбору подписей

Блок Кочаряна обвинил полицию в препятствовании сбору подписей - РИА Новости, 24.07.2021

Блок Кочаряна обвинил полицию в препятствовании сбору подписей

Блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна обвинил полицию в необоснованном препятствовании проведению акции по сбору подписей в пользу своих... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T20:24

2021-07-24T20:24

2021-07-24T20:24

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 июл - РИА Новости. Блок "Армения" бывшего президента страны Роберта Кочаряна обвинил полицию в необоснованном препятствовании проведению акции по сбору подписей в пользу своих арестованных соратников - мэров городов Сюникской области."Сегодня полиция без всяких обоснований воспрепятствовала проведению на Северном проспекте сбора подписей с требованием освободить руководителей общин Сюникской общины", - говорится в заявлении, размещенном на странице альянса в Facebook.В блоке Кочаряна отметили, что для организации сбора подписей не требуется получения разрешения от какого-либо государственного органа."Правоохранительные органы в очередной раз выполняют политический заказ", - говорится в заявлении.Ранее по различным обвинениям были арестованы оппозиционно настроенные к властям мэры сюникских городов Мегри, Горис, Сисиан, Каджаран.

https://ria.ru/20210717/ks-1741696751.html

армения

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роберт кочарян, армения, в мире