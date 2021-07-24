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В США допустили введение новых санкций против Китая
В США допустили введение новых санкций против Китая - РИА Новости, 24.07.2021
В США допустили введение новых санкций против Китая
США не будут опасаться вводить новые санкции против КНР в случае необходимости, ответным санкциям не придают значения, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:47
2021-07-24T16:47
уилбур росс
китай
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США не будут опасаться вводить новые санкции против КНР в случае необходимости, ответным санкциям не придают значения, сообщил журналистам в субботу высокопоставленный представитель администрации США."Должно быть ясно, что мы не должны бояться заставлять Китай платить там, где они нарушают международные нормы", - сказал он на брифинге.По его словам, первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25-26 июля не будет придавать внимания ответным санкциям со стороны Пекина."Она едет на переговоры и не считает, что ответные санкции Китая будут использоваться в качестве рычага (на переговорах - ред.)", - сказал представитель администрации.По его утверждению, международные действия во главе с США "привлекли внимание" Китая.Ранее в пятницу Китай объявил введение санкций в отношении семи бывших американских чиновников и организаций в связи с их "ошибочными действиями" в отношении Гонконга. В санкционном списке оказались: бывший министр торговли США Уилбур Росс, председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.
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уилбур росс, китай, сша, в мире
16:47 24.07.2021
 
В США допустили введение новых санкций против Китая

Представитель администрации США: Вашингтон не побоится ввести новые санкции против Пекина

© AP Photo / Andrew HarnikВоеннослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне
Военнослужащие США с флагами США и Китая на фоне Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США не будут опасаться вводить новые санкции против КНР в случае необходимости, ответным санкциям не придают значения, сообщил журналистам в субботу высокопоставленный представитель администрации США.
"Должно быть ясно, что мы не должны бояться заставлять Китай платить там, где они нарушают международные нормы", - сказал он на брифинге.
По его словам, первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе визита в Китай 25-26 июля не будет придавать внимания ответным санкциям со стороны Пекина.
"Она едет на переговоры и не считает, что ответные санкции Китая будут использоваться в качестве рычага (на переговорах - ред.)", - сказал представитель администрации.
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По его утверждению, международные действия во главе с США "привлекли внимание" Китая.
Ранее в пятницу Китай объявил введение санкций в отношении семи бывших американских чиновников и организаций в связи с их "ошибочными действиями" в отношении Гонконга. В санкционном списке оказались: бывший министр торговли США Уилбур Росс, председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью, бывший директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс, председатель Национального демократического института США Ким До Юн, полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг, директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон и Комитет по демократии Гонконга.
 
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