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В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.07.2021
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:05
2021-07-24T05:05
2021-07-24T07:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России.Отмечается, что в 03.47 мск в субботу вблизи от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе при взлёте упал легкомоторный самолет без последующего возгорания. На место выехали спасатели."По предварительным данным, на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают сотрудники следственных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
05:05 24.07.2021 (обновлено: 07:16 24.07.2021)
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Недалеко от аэродрома "Калинка" Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет