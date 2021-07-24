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В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.07.2021
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T05:05
2021-07-24T07:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России.Отмечается, что в 03.47 мск в субботу вблизи от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе при взлёте упал легкомоторный самолет без последующего возгорания. На место выехали спасатели."По предварительным данным, на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают сотрудники следственных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия
05:05 24.07.2021 (обновлено: 07:16 24.07.2021)
 
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

Недалеко от аэродрома "Калинка" Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Отмечается, что в 03.47 мск в субботу вблизи от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе при взлёте упал легкомоторный самолет без последующего возгорания. На место выехали спасатели.
"По предварительным данным, на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают сотрудники следственных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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