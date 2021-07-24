https://ria.ru/20210724/samolet-1742643561.html

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.07.2021

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T05:05

2021-07-24T05:05

2021-07-24T07:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152246/44/1522464444_162:0:1758:898_1920x0_80_0_0_72493a29630543e79f53dc182cfd1c04.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолёт разбился под Хабаровском, один человек погиб, еще один выжил, сообщили РИА Новости в МЧС России.Отмечается, что в 03.47 мск в субботу вблизи от аэродрома "Калинка" в Хабаровском районе при взлёте упал легкомоторный самолет без последующего возгорания. На место выехали спасатели."По предварительным данным, на борту находилось два человека, один из них погиб, второй получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте работают сотрудники следственных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия