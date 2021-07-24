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"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера - РИА Новости, 24.07.2021
"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
Компания "Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T03:38
2021-07-24T03:38
2021-07-24T03:38
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кронштадт
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Компания "Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета, сообщил РИА Новости в рамках авиасалона МАКС-2021 гендиректор группы компаний Сергей Богатиков.Он добавил, что в финале этого проекта под руководством Минпромторга должен быть создан новейший сверхзвуковой пассажирский лайнер с опциональным пилотированием - летчики будут находиться в самолете на случай сложных или нештатных ситуаций, все остальное время самолет будет лететь в автоматическом режиме.С 2017 года ЦАГИ совместно с другими научными организациями ведет исследовательские работы по созданию демонстратора сверхзвукового гражданского самолета. На МАКС-2021 ЦАГИ представил масштабную модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж".Ранее институтом было сформировано техническое задание по проекту сверхзвукового самолета. Предполагается, что это будет бизнес-джет вместимостью шесть пассажиров.
https://realty.ria.ru/20210719/kronshtadt-1741856711.html
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россия, кронштадт, технологии
"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового пассажирского самолета