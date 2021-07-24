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Решетников оценил проект ЕС об углеродном регулировании
Решетников оценил проект ЕС об углеродном регулировании - РИА Новости, 24.07.2021
Решетников оценил проект ЕС об углеродном регулировании
Запуск предложенного Еврокомиссией проекта трансграничного углеродного регулирования существенным образом изменит традиционную двустороннюю торговлю между... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T10:07
2021-07-24T16:45
россия
петер альтмайер
максим решетников
еврокомиссия
евросоюз
большая двадцатка
европа
сша
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Запуск предложенного Еврокомиссией проекта трансграничного углеродного регулирования существенным образом изменит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, считает министр экономического развития России Максим Решетников.На минувшей неделе Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором, — цемент, удобрения, сталь.В пятницу на полях министерской встречи по климату и энергетике стран G20 в Неаполе Решетников встретился с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.В ходе беседы Решетников напомнил, что Германия является важнейшим партнером России в Европе. При этом, по его словам, представленный Еврокомиссией проект углеродного регулирования несет риски сотрудничеству России и Германии. "Очевидно, что механизм существенным образом изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю. Мы уже наблюдали, какой эффект на мировую торговую систему произвело введение США пошлин на сталь и алюминий", — пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.Решетников также отметил, что введение механизма приведет к удорожанию сырья, что отразится на стоимости готовой европейской продукции как на внутреннем рынке ЕС, так и за его пределами. "Германия является импортером продукции черной металлургии, труб и алюминия. По нашим самым скромным подсчетам, ежегодная дополнительная нагрузка на импортеров указанных товаров составит порядка 150,5 миллиона евро по стали, 60 миллионов евро по трубам и 423 миллиона евро по алюминию", — рассказал он.Глава Минэкономразвития призвал немецкого коллегу посмотреть предложенное регулирование через призму экономики и оценить все возможные последствия.Стороны договорились продолжить обсуждение климатической повестки, в том числе элементов "Зеленого курса" Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/uglerod-1741298821.html
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россия, петер альтмайер, максим решетников, еврокомиссия, евросоюз, большая двадцатка, европа, сша, экономика
10:07 24.07.2021 (обновлено: 16:45 24.07.2021)
 
Решетников оценил проект ЕС об углеродном регулировании

Министр экономического развития Решетников: проект ЕС об углеродном регулировании изменит торговлю

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Запуск предложенного Еврокомиссией проекта трансграничного углеродного регулирования существенным образом изменит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, считает министр экономического развития России Максим Решетников.
На минувшей неделе Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года. В качестве цели регулирования декларируется предотвращение рисков "углеродных утечек". В частности, Еврокомиссия предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором, — цемент, удобрения, сталь.
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В пятницу на полях министерской встречи по климату и энергетике стран G20 в Неаполе Решетников встретился с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.
В ходе беседы Решетников напомнил, что Германия является важнейшим партнером России в Европе. При этом, по его словам, представленный Еврокомиссией проект углеродного регулирования несет риски сотрудничеству России и Германии. "Очевидно, что механизм существенным образом изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю. Мы уже наблюдали, какой эффект на мировую торговую систему произвело введение США пошлин на сталь и алюминий", — пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Решетников также отметил, что введение механизма приведет к удорожанию сырья, что отразится на стоимости готовой европейской продукции как на внутреннем рынке ЕС, так и за его пределами. "Германия является импортером продукции черной металлургии, труб и алюминия. По нашим самым скромным подсчетам, ежегодная дополнительная нагрузка на импортеров указанных товаров составит порядка 150,5 миллиона евро по стали, 60 миллионов евро по трубам и 423 миллиона евро по алюминию", — рассказал он.
Глава Минэкономразвития призвал немецкого коллегу посмотреть предложенное регулирование через призму экономики и оценить все возможные последствия.
Стороны договорились продолжить обсуждение климатической повестки, в том числе элементов "Зеленого курса" Евросоюза.
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РоссияПетер АльтмайерМаксим РешетниковЕврокомиссияЕвросоюзБольшая двадцаткаЕвропаСШАЭкономика
 
 
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