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Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2"
Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.07.2021
Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского конгрессмена Теда Круза о противодействии "Северному потоку — 2". РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T02:43
2021-07-24T02:43
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
евросоюз
алексей пушков
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского конгрессмена Теда Круза о противодействии "Северному потоку — 2".Как ранее заявил сенатор от Республиканской партии, президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода, однако следующий американский лидер, который, по мнению Круза, будет республиканцем, подвесит над проектом дамоклов меч."Сенатор Круз слишком далеко заглядывает - за линию политического горизонта. Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа. И пока никого больше не просматривается", - написал Пушков в своем Telegram.При этом сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, в связи с чем прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против "Северного потока — 2" преждевременно."Кроме того, после 2024 года, когда "Поток" уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза - не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный", - заключил он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html
https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, джо байден, сша, украина, в мире
02:43 24.07.2021
 
Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2"

Сенатор Пушков раскритиковал заявление американского конгрессмена Круза о "Северном потоке — 2"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского конгрессмена Теда Круза о противодействии "Северному потоку — 2".
Как ранее заявил сенатор от Республиканской партии, президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода, однако следующий американский лидер, который, по мнению Круза, будет республиканцем, подвесит над проектом дамоклов меч.
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В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
"Сенатор Круз слишком далеко заглядывает - за линию политического горизонта. Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа. И пока никого больше не просматривается", - написал Пушков в своем Telegram.
При этом сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, в связи с чем прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против "Северного потока — 2" преждевременно.
"Кроме того, после 2024 года, когда "Поток" уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза - не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный", - заключил он.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 22:34
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РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2ЕвросоюзАлексей ПушковДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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