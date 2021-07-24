https://ria.ru/20210724/pushkov-1742640619.html

Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2"

Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.07.2021

Пушков оценил угрозы американского сенатора в адрес "Северного потока — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского конгрессмена Теда Круза о противодействии "Северному потоку — 2". РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T02:43

2021-07-24T02:43

2021-07-24T02:43

россия

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

евросоюз

алексей пушков

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского конгрессмена Теда Круза о противодействии "Северному потоку — 2".Как ранее заявил сенатор от Республиканской партии, президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу трубопровода, однако следующий американский лидер, который, по мнению Круза, будет республиканцем, подвесит над проектом дамоклов меч."Сенатор Круз слишком далеко заглядывает - за линию политического горизонта. Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда. – прим. ред.) Трампа. И пока никого больше не просматривается", - написал Пушков в своем Telegram.При этом сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, в связи с чем прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против "Северного потока — 2" преждевременно."Кроме того, после 2024 года, когда "Поток" уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза - не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный", - заключил он."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого ФРГ обязуется использовать все доступные средства влияния.

https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html

https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html

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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, евросоюз, алексей пушков, джо байден, сша, украина, в мире