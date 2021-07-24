https://ria.ru/20210724/propuska-1742705078.html

В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков

В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков - РИА Новости, 24.07.2021

В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков

Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:10

2021-07-24T16:10

2021-07-24T16:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/18/1742705905_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_a1080bf6a0c0ec7015d2a0d70b55bd19.jpg

ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает корреспондент РИА Новости.У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых.По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".

https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html

https://ria.ru/20210713/covid-19-1741113992.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире