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В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков
В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков - РИА Новости, 24.07.2021
В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков
Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:10
2021-07-24T16:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает корреспондент РИА Новости.У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых.По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире
16:10 24.07.2021 (обновлено: 16:22 24.07.2021)
 
В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков

Манифестанты на площади Трокадеро в Париже выступают против санитарных пропусков

© REUTERS / Benoit TessierАкция против введения во Франции санитарных пропусков
Акция против введения во Франции санитарных пропусков - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Новая массовая акция против введения во Франции санитарных пропусков проходит на площади Трокадеро в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
У многих участников акции в руках флаги Франции и плакаты с надписями "Свобода". Это же слово пришедшие на манифестацию скандируют в перерыве между известными французскими песнями, которые звучат со сцены.
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Акция проводится по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо, который ранее был членом в партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") и несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.
Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых.
По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.
В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВ мире
 
 
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