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На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью
На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью - РИА Новости, 24.07.2021
На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью
Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T14:32
2021-07-24T14:32
2021-07-24T17:02
ан-124
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
куба
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщает Минобороны России."По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210722/kuba-1742445439.html
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куба
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Самолеты Ан-124 вылетели на Кубу с гуманитарной помощью. Кадры Минобороны РФ
Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели на Кубу с гуманитарной помощью. Они доставят продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона медицинских масок. Груз - более 88 тонн.
2021-07-24T14:32
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PT1M18S
РИА Новости
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РИА Новости
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ан-124, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), куба
14:32 24.07.2021 (обновлено: 17:02 24.07.2021)
На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью
Минобороны доставит на Кубу продовольствие и средства защиты от коронавируса