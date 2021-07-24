https://ria.ru/20210724/pomosch-1742694408.html

На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью - РИА Новости, 24.07.2021

На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:32

2021-07-24T14:32

2021-07-24T17:02

ан-124

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

куба

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщает Минобороны России."По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210722/kuba-1742445439.html

россия

куба

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2021

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Самолеты Ан-124 вылетели на Кубу с гуманитарной помощью. Кадры Минобороны РФ Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели на Кубу с гуманитарной помощью. Они доставят продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона медицинских масок. Груз - более 88 тонн. 2021-07-24T14:32 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-124, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), куба