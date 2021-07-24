https://ria.ru/20210724/pobeda-1742708305.html

В США объяснили крупную победу России в вопросе "Северного потока — 2"

В США объяснили крупную победу России в вопросе "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.07.2021

В США объяснили крупную победу России в вопросе "Северного потока — 2"

Автор американского издания Newsweek Джош Хаммер объяснил, почему США потерпели крупное поражение в вопросе "Северного потока — 2", а России подарили победу. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:36

2021-07-24T16:36

2021-07-24T18:29

россия

северный поток — 2

дональд трамп

евросоюз

джо байден

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Автор американского издания Newsweek Джош Хаммер объяснил, почему США потерпели крупное поражение в вопросе "Северного потока — 2", а России подарили победу.Колумнист напомнил, что бывший президент страны Дональд Трамп в действительности проводил ястребиную политику в отношении России, хотя его постоянно обвиняли в "сговоре" с Москвой. Он выступил против российского газопровода в Германию и ввел жесткие санкции в попытке остановить реализацию этого проекта.Теперь же администрация нового президента США Джо Байдена одобрила строительство "Северного потока — 2".По мнению Хаммера, радикальная смена позиции Вашингтона в данном вопросе позволит России вытеснить растущий экспорт природного газа из США и поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы. Сделка Байдена и Меркель наносит удар по американским производителям СПГ и лишает их доступа к ключевому европейскому рынку. Это соглашение также поразительно совпало с "предательским" запретом на строительство трубопровода Keystone XL в США, говорится в статье."Чем можно объяснить такое странное и контрпродуктивное поведение? На риторическом фронте Байден, сейчас пребывающий в состоянии политического маразма, отнюдь не известен как образец ясности ума", — рассуждает автор.Хаммер убежден, что президент США пошел на сделку с Германией по "Северному потоку — 2" для того, чтобы успокоить Меркель и дать Берлину крупную и заметную геополитическую победу. ФРГ — самое могущественное государство в составе Евросоюза, которое оказывает колоссальное влияние на экономические и политические дела континента. После ухода Великобритании из европейского проекта Германия стала его жемчужиной и оплотом. Левые глобалисты, в том числе и Демократическая партия США, хотят укрепить ЕС и сохранить его статус транснационального института. Соглашение Байдена и Меркель по "Северному потоку — 2" способствует этому процессу, уверен колумнист."Либеральные режимы, такие как Германия и Бельгия, выигрывают, в то время как националистические режимы, такие как Польша и Венгрия, проигрывают. Соединенные Штаты, безусловно, тоже проигрывают. Как и притворное и неискреннее моральное превосходство демократов в качестве противовеса предполагаемой пророссийской "мирной политике" Трампа", — подытожил Хаммер.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210723/potok-1742609129.html

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россия

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россия, северный поток — 2, дональд трамп, евросоюз, джо байден, германия, сша, в мире