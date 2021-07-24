https://ria.ru/20210724/parizh-1742721832.html

На акции против санитарных пропусков в Париже применили слезоточивый газ

На акции против санитарных пропусков в Париже применили слезоточивый газ - РИА Новости, 24.07.2021

На акции против санитарных пропусков в Париже применили слезоточивый газ

Беспорядки произошли на акции протеста против санитарных пропусков, организованной по инициативе "желтых жилетов" в Париже, полиция применила слезоточивый газ... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T19:02

2021-07-24T19:02

2021-07-24T19:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Беспорядки произошли на акции протеста против санитарных пропусков, организованной по инициативе "желтых жилетов" в Париже, полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, сообщает телеканал BFMTV.По информации телеканала, беспорядки вспыхнули около вокзала Сен-Лазар.Кроме того, беспорядками сопровождается несогласованная властями протестная акция в Лионе. Около ста агрессивно настроенных манифестантов начали забрасывать полицейских различными предметами. Хулиганы, одетые в черную одежду, также строили баррикады. Правоохранители ответили слезоточивым газом.Затем демонстранты попытались занять скоростную автомагистраль вдоль реки Роны. Полиция применила водомет.В субботу в Париже также проходила еще одна акции против санитарных пропусков. Она проводилась по призыву главы партии "Патриоты" Флориан Филиппо на площади Трокадеро.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".

https://ria.ru/20210717/aktsiya-1741708167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, лион, париж, в мире