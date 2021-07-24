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Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ
Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ - РИА Новости, 24.07.2021
Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ
Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:14
2021-07-24T11:14
макс-2021
технодинамика
игорь насенков
воздушно-десантные войска россии
ростех
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021."В ближайшее время мы завершим предварительные (летно-конструкторские) испытания этой системы", - сказал Насенков.Парашютная система "Кадет-100" - продолжение линейки "Кадет" с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков.Благодаря "Кадету-100" десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадет-100" – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, технодинамика, игорь насенков, воздушно-десантные войска россии, ростех, жуковский, безопасность
11:14 24.07.2021
 
Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ

Глава "Технодинамики" Насенков: предварительные испытания парашютов "Кадет-100" скоро завершатся

© Фото : из архива Благовещенского храма в Сокольниках Десантирование священников под Рязанью, 2015 год
 Десантирование священников под Рязанью, 2015 год - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : из архива Благовещенского храма в Сокольниках
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021.
"В ближайшее время мы завершим предварительные (летно-конструкторские) испытания этой системы", - сказал Насенков.
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Парашютная система "Кадет-100" - продолжение линейки "Кадет" с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков.
Благодаря "Кадету-100" десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадет-100" – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с.
"Принято считать, что парашюты с круглыми куполами сложны в управлении, но "Кадет" позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола", - отметил гендиректор.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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МАКС-2021ТехнодинамикаИгорь НасенковВоздушно-десантные войска РоссииРостехЖуковскийБезопасность
 
 
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