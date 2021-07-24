Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ
Глава "Технодинамики" Насенков: предварительные испытания парашютов "Кадет-100" скоро завершатся
© Фото : из архива Благовещенского храма в Сокольниках Десантирование священников под Рязанью, 2015 год
© Фото : из архива Благовещенского храма в Сокольниках
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021.
"В ближайшее время мы завершим предварительные (летно-конструкторские) испытания этой системы", - сказал Насенков.
Парашютная система "Кадет-100" - продолжение линейки "Кадет" с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков.
Благодаря "Кадету-100" десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадет-100" – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с.
"Принято считать, что парашюты с круглыми куполами сложны в управлении, но "Кадет" позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола", - отметил гендиректор.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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