https://ria.ru/20210724/parashyuty-1742673290.html

Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ

Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ - РИА Новости, 24.07.2021

Разработчик рассказал об испытаниях новых парашютов для ВДВ

Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:14

2021-07-24T11:14

2021-07-24T11:14

макс-2021

технодинамика

игорь насенков

воздушно-десантные войска россии

ростех

жуковский

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июл - РИА Новости. Предварительные испытания новых парашютных систем для Воздушно-десантных войск (ВДВ) "Кадет-100" завершатся в ближайшее время, сообщил в субботу РИА Новости гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021."В ближайшее время мы завершим предварительные (летно-конструкторские) испытания этой системы", - сказал Насенков.Парашютная система "Кадет-100" - продолжение линейки "Кадет" с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков.Благодаря "Кадету-100" десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. Минимальная безопасная высота применения "Кадет-100" – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20200623/1573335297.html

https://ria.ru/20200928/bmd-1577766685.html

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макс-2021, технодинамика, игорь насенков, воздушно-десантные войска россии, ростех, жуковский, безопасность