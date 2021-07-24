https://ria.ru/20210724/parad-1742343928.html

Военно-морской парад: традиция, заложенная "Дедушкой русского флота"

Военно-морской парад: традиция, заложенная "Дедушкой русского флота" - РИА Новости, 24.07.2021

Военно-морской парад: традиция, заложенная "Дедушкой русского флота"

Любовь Петра I к хождению под парусами началась в Измайлово: гуляя по амбарам усадьбы, юный царь случайно нашел в одном из них ботик, который впоследствии... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:00

2021-07-24T10:00

2021-07-24T17:58

морская держава

морская держава

россия

нева (река)

елизавета петровна (императрица)

центральный военно-морской музей

петр i

александр i

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Любовь Петра I к хождению под парусами началась в Измайлово: гуляя по амбарам усадьбы, юный царь случайно нашел в одном из них ботик, который впоследствии назвали "Дедушкой русского флота".Это, казалось бы, незначительное событие положило начало не только развитию флота в России, но и проведению военно-морских парадов. В наше время их устраивают каждый год, но так было не всегда. Как получилось, что после смерти Петра I регулярные парады восстановили только большевики?Об этом расскажет работа "История военно-морских парадов" сотрудников Центрального военно-морского музея."Дедушка русского флота"Перед тем как обрести место в музее, ботик прошел долгий путь. Его построили в Англии в 1640-х годах — маленькое судно прекрасно подходило для речных прогулок, поэтому двоюродный брат деда Петра I, Никита Иванович Романов, использовал его для собственного развлечения.После этого он по наследству перешел к отцу Петра I, который за ненадобностью убрал его в амбар, но уже в 1688 году молодой царь дал ботику второй шанс — спустил его на воду и начал учиться основам мореплавания.Это занятие настолько его захватило, что он показывал ботик современникам при любой возможности.Тем не менее долго "Дедушка" на плаву не оставался: его поставили на пьедестал у стен Кремля, где увидеть легендарное судно мог любой желающий.Во время торжественного празднования окончания Великой Северной войны в 1721 году в Москве состоялся маскарадный сухопутный парад: процессия с музыкой и пушечной пальбой под предводительством самого Петра двигалась по улицам города и, подходя к Кремлю, отдавала "Дедушке русского флота" честь.Переезд в новую столицуЧтобы не расставаться с ботиком, император решил перевезти его из Москвы в Санкт-Петербург и выбрал для этого знаменательную дату — вторую годовщину подписания Ништадтского мира в 1723 году.Тридцатого мая на Неве у стен Александро-Невского монастыря "Дедушку" торжественно встретил Невский флот, который состоял из частных судов. Участие в мероприятии было обязательным, поэтому тех, кто на встречу не явился, ждали последствия. Какие именно и насколько серьезные, мы знаем благодаря документу, который удалось сохранить. Сам Петр I написал на нем: "Взять за такую знатную вину по 15 рублей за каждое судно".Зрелище так понравилось императору, что он велел: "Ботик 30 числа августа для торжествования выводить повсегодно на воду и иметь при Александро-Невском монастыре".При Елизавете Петровне традиция проведения ежегодных парадов сошла на нет. Тем не менее Александр I, которого морская тематика, кажется, увлекала больше, чем предшественников, вспомнил про "Дедушку русского флота".Ботик был полноправным участником празднования столетия со дня основания Петербурга в 1803 году — его водрузили на шкафут 110-пушечного корабля "Гавриил", стоявшего на Неве против Сенатской площади, а почетными стражами судна были четыре столетних моряка Петровской эпохи.В последний раз "Дедушка" участвовал в военно-морском параде в 1836 году на пароходе "Геркулес".Святой Пантелеймон приносит удачуТрадиция проведения военно-морских парадов в нашей стране зародилась после победы Российского флота у мыса Гангут в 1714 году в день Святого Пантелеймона — 27 июля.Петр I издал указ отмечать эту дату не только на суше — шествиями войск, торжественными богослужениями и даже салютами, но и на море. Благодаря этому событию в Санкт-Петербурге в первый раз состоялся парад кораблей.С 1715 года день триумфа в Гангуте стал обязательным праздником. Затем к нему добавилась еще одна морская победа — при Гренгаме. Интересный факт: она тоже была одержана 27 июля, в день Святого Пантелеймона, в 1720-м.С первых лет эти гангутские, а затем и гангутско-гренгамские празднества поддерживали воинский дух моряков и укрепляли международный престиж России как военно-морской державы.Новое время — новая традицияПосле смерти Петра I военно-морские парады перестали быть регулярными, а со временем празднование былых побед и вовсе свелось к богослужению.Возродили традицию ежегодных парадов уже в СССР, разумеется, выбрав дату, не связанную с православным святым. В 1920 году по предложению штаба Морских сил Балтийского моря День Красного флота начали отмечать в ближайший к 18 мая выходной.В этот день (по новому стилю) в 1703 году русские воины одержали первую морскую победу: в абордажном бою под общим командованием Петра I были захвачены два шведских военных судна: бот "Гедан" и шнява "Астрильд".Тем не менее новый праздник постигла та же судьба, что и петровскую традицию, — его отмечали всего пару лет, а потом забыли. До некоторого времени…В первый раз праздник прошел 24 июля, а впоследствии его перенесли на последнее воскресенье месяца, поскольку именно этот день, по данным метеонаблюдений, является самым теплым на всех флотах России.И сегодня на Балтийском, Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и на Каспийской флотилии проводятся уже ставшие традиционными военно-морские парады, которые демонстрируют как высокие достижения судостроительной промышленности России, так и уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков.

россия

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, россия, нева (река), елизавета петровна (императрица), центральный военно-морской музей, петр i, александр i