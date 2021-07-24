https://ria.ru/20210724/pakistan-1742723646.html

Пакистанские военные зашли в подконтрольный талибам район Афганистана

Пакистанские военные зашли в подконтрольный талибам район Афганистана - РИА Новости, 24.07.2021

Пакистанские военные зашли в подконтрольный талибам район Афганистана

Телерадиовещательная компания Афганистана RTA распространила видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено перемещение пакистанских военных в... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T19:25

2021-07-24T19:25

2021-07-24T19:25

россия

кандагар (провинция)

доха

талибан

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Телерадиовещательная компания Афганистана RTA распространила видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено перемещение пакистанских военных в приграничном районе южной афганской провинции Кандагар, который контролируют боевики движения "Талибан"*."Перемещение пакистанских войск в районах, находящихся под контролем талибов. На видео из социальных сетей видно, как вооруженные силы Пакистана прошли... на афганскую землю у поста безопасности Назар в районе Спин-Болдак провинции Кандагар", - говорится в комментарии телеканала к видео.Ранее сообщалось, что талибы захватили район Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Через Спин-Болдак проходит международная автодорога, соединяющая Кандагар, один из крупнейших городов Афганистана, с Кветтой, административным центром пакистанской провинции Белуджистан.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742502236.html

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кандагар (провинция)

доха

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россия, кандагар (провинция), доха, талибан, в мире