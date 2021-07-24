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Пакистан направил военных к границе с Афганистаном

Пакистан направил военных к границе с Афганистаном - РИА Новости, 24.07.2021

Пакистан направил военных к границе с Афганистаном

Армию Пакистана направили к границе с Афганистаном, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками, сообщает газета Dawn со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:43

2021-07-24T13:43

2021-07-24T13:43

обострение ситуации в афганистане

россия

сергей лавров

пакистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армию Пакистана направили к границе с Афганистаном, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками, сообщает газета Dawn со ссылкой на главу пакистанского МВД Шейха Рашида Ахмеда."Теперь регулярные войска контролируют границу после того, как они сменили военизированные формирования", - цитирует газета слова Ахмеда.Отмечается, что военные заменят пограничную полицию, которая занимается предотвращением незаконного пересечения границ и контрабанды.По словам министра внутренних дел, из-за нестабильной ситуации в соседнем государстве Пакистану придется не только сдерживать беженцев, но и предотвращать пересечение границы боевиками и военнослужащими.Ахмед добавил, что конфликт в Афганистане остается внутренним делом страны и Исламабад не принимает ничью сторону.Ранее представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном. Шейх Рашид Ахмед 6 июля заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210716/pakistan-1741478568.html

россия

пакистан

сша

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обострение ситуации в афганистане, россия, сергей лавров, пакистан, талибан, сша, в мире