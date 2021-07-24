https://ria.ru/20210724/pakistan-1742689362.html
Пакистан направил военных к границе с Афганистаном
Пакистан направил военных к границе с Афганистаном - РИА Новости, 24.07.2021
Пакистан направил военных к границе с Афганистаном
Армию Пакистана направили к границе с Афганистаном, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками, сообщает газета Dawn со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:43
2021-07-24T13:43
2021-07-24T13:43
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армию Пакистана направили к границе с Афганистаном, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками, сообщает газета Dawn со ссылкой на главу пакистанского МВД Шейха Рашида Ахмеда."Теперь регулярные войска контролируют границу после того, как они сменили военизированные формирования", - цитирует газета слова Ахмеда.Отмечается, что военные заменят пограничную полицию, которая занимается предотвращением незаконного пересечения границ и контрабанды.По словам министра внутренних дел, из-за нестабильной ситуации в соседнем государстве Пакистану придется не только сдерживать беженцев, но и предотвращать пересечение границы боевиками и военнослужащими.Ахмед добавил, что конфликт в Афганистане остается внутренним делом страны и Исламабад не принимает ничью сторону.Ранее представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном. Шейх Рашид Ахмед 6 июля заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещена в России
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обострение ситуации в афганистане, россия, сергей лавров, пакистан, талибан, сша, в мире
Пакистан направил военных к границе с Афганистаном
Dawn: Пакистан направил военных к границе с Афганистаном для сдерживания боевиков
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Армию Пакистана
направили к границе с Афганистаном
, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками, сообщает газета Dawn
со ссылкой на главу пакистанского МВД Шейха Рашида Ахмеда.
"Теперь регулярные войска контролируют границу после того, как они сменили военизированные формирования", - цитирует газета слова Ахмеда.
Отмечается, что военные заменят пограничную полицию, которая занимается предотвращением незаконного пересечения границ и контрабанды.
По словам министра внутренних дел, из-за нестабильной ситуации в соседнем государстве Пакистану придется не только сдерживать беженцев, но и предотвращать пересечение границы боевиками и военнослужащими.
Ахмед добавил, что конфликт в Афганистане остается внутренним делом страны и Исламабад не принимает ничью сторону.
Ранее представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News
заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном. Шейх Рашид Ахмед 6 июля заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористическая организация, запрещена в России