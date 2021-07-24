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Сезонные овощи подешевеют к началу августа, прогнозируют эксперты
Сезонные овощи подешевеют к началу августа, прогнозируют эксперты - РИА Новости, 24.07.2021
Сезонные овощи подешевеют к началу августа, прогнозируют эксперты
По мнению специалистов, снижение цен на сельскохозяйственные продукты произойдет уже в начале августа. Поможет в этом прямой доступ сельхозпроизводителей на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:13
2021-07-24T12:13
2021-07-24T12:13
россия
единая россия
торговля
общество
экономика
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По мнению специалистов, снижение цен на сельскохозяйственные продукты произойдет уже в начале августа. Поможет в этом прямой доступ сельхозпроизводителей на рынки и ярмарки. Ранее эту инициативу "Единой России" поддержал Владимир Путин и поручил главам регионов проконтролировать вопрос увеличения торговых точек, сообщается на сайте "Единой России".В настоящее время несколько рынков с продукцией местных сельхозпроизводителей уже начали работать в Ростове-на-Дону и Азове. В Тамбове у Дома ветеранов открылся микрорынок, где представлена продукция местных фермеров. Кроме того, торговые точки появились на территории Краснодарского края и в Бурятии. Планируется, что в регионах до конца июля дополнительно откроется 100 таких рынков.На сайте "Единой России" также сообщается, что более чем в половине субъектов РФ созданы рабочие группы по мониторингу цен на сезонные овощи. В работе принимают участие более 250 экспертов – от губернаторов и депутатов разных уровней от "Единой России" до руководителей агропромышленных комбинатов и крестьянско-фермерских хозяйств. Они уже провели рейды в Чувашии, Удмуртии, Республике Марий Эл, Волгоградской, Смоленской, Тульской, Курской, Калужской, Костромской областях, Краснодарском крае и многих других регионах.Например, в ходе мониторинга цен на овощи в Дагестане выяснили, что в среднем стоимость килограмма моркови составляет 80 рублей, лука и картофеля – 30 рублей, свеклы – 120 рублей, капусты – 60 рублей.Кроме того, в ряде регионов "Единой Россией" были организованы встречи с представителями ретейла, на которых обсудили заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты."Крайне важно, чтобы ситуация на продовольственном рынке была стабильна. Нельзя допускать уменьшения ассортимента продуктов и повышения цен на социально значимые категории", – считает один из участников мониторинга, председатель городского собрания Насретдин Бабаев.
https://ria.ru/20210723/tseny-1742575065.html
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россия, единая россия, торговля, общество, экономика
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По мнению специалистов, снижение цен на сельскохозяйственные продукты произойдет уже в начале августа. Поможет в этом прямой доступ сельхозпроизводителей на рынки и ярмарки. Ранее эту инициативу "Единой России" поддержал Владимир Путин и поручил главам регионов проконтролировать вопрос увеличения торговых точек, сообщается на сайте "Единой России".
В настоящее время несколько рынков с продукцией местных сельхозпроизводителей уже начали работать в Ростове-на-Дону и Азове. В Тамбове у Дома ветеранов открылся микрорынок, где представлена продукция местных фермеров. Кроме того, торговые точки появились на территории Краснодарского края и в Бурятии. Планируется, что в регионах до конца июля дополнительно откроется 100 таких рынков.
На сайте "Единой России" также сообщается, что более чем в половине субъектов РФ созданы рабочие группы по мониторингу цен на сезонные овощи. В работе принимают участие более 250 экспертов – от губернаторов и депутатов разных уровней от "Единой России" до руководителей агропромышленных комбинатов и крестьянско-фермерских хозяйств. Они уже провели рейды в Чувашии, Удмуртии, Республике Марий Эл, Волгоградской, Смоленской, Тульской, Курской, Калужской, Костромской областях, Краснодарском крае и многих других регионах.
Например, в ходе мониторинга цен на овощи в Дагестане выяснили, что в среднем стоимость килограмма моркови составляет 80 рублей, лука и картофеля – 30 рублей, свеклы – 120 рублей, капусты – 60 рублей.
Кроме того, в ряде регионов "Единой Россией" были организованы встречи с представителями ретейла, на которых обсудили заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.
"Крайне важно, чтобы ситуация на продовольственном рынке была стабильна. Нельзя допускать уменьшения ассортимента продуктов и повышения цен на социально значимые категории", – считает один из участников мониторинга, председатель городского собрания Насретдин Бабаев.