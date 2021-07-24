https://ria.ru/20210724/orden-1742713692.html
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского - РИА Новости, 24.07.2021
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 55-летием председателя Отдела внешних внешних церковных связей Московского патриархата митрополита... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:36
2021-07-24T17:36
2021-07-24T17:36
религия и мировоззрение
московский патриархат
сергий радонежский
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 55-летием председателя Отдела внешних внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, отметив его деятельность орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени."Сердечно поздравляю Вас с 55-летием. Обладая многими способностями и дарованиями, которыми Творец щедро наделил Вас, Вы неизменно стремитесь со тщанием и ответственностью исполнять всякое послушание, возлагаемое на Вас Священноначалием. Один лишь перечень должностей, которые Вы занимаете ныне, говорит о значимом вкладе в развитие различных сторон современной жизни Русской Православной Церкви", - говорится в поздравлении патриарха опубликованном в субботу на официальном сайте РПЦ.Патриарх отметил деятельность митрополита на посту ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, главы редакционного совета журнала Московской патриархии, научно-богословскую работу и музыкальное творчество."Принимая участие во многих международных встречах, ведя диалог с представителями различных религиозных традиций, выступая в средствах массовой информации, Вы всегда стараетесь доступно и убедительно свидетельствовать о Господе и Спасителе нашем, о преображающей и созидающей силе православной веры, о великом историческом, духовном и культурном наследии христианства", -говорится в поздравлении.Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден в 1978 году. Является общецерковной наградой Русской православной церкви, имеет три степени. Выполнен в виде четырехконечного креста, в центре находится круглый медальон с изображением преподобного Сергия Радонежского. Орденом награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, а государственные и общественные деятели всех вероисповеданий — за плодотворные труды.
https://ria.ru/20210613/nagrada-1736846831.html
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московский патриархат, сергий радонежский, русская православная церковь, московская патриархия
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил митрополита Илариона орденом Сергия Радонежского II степени
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 55-летием председателя Отдела внешних внешних церковных связей Московского патриархата
митрополита Волоколамского Илариона, отметив его деятельность орденом Преподобного Сергия Радонежского
II степени.
"Сердечно поздравляю Вас с 55-летием. Обладая многими способностями и дарованиями, которыми Творец щедро наделил Вас, Вы неизменно стремитесь со тщанием и ответственностью исполнять всякое послушание, возлагаемое на Вас Священноначалием. Один лишь перечень должностей, которые Вы занимаете ныне, говорит о значимом вкладе в развитие различных сторон современной жизни Русской Православной Церкви
", - говорится в поздравлении патриарха опубликованном в субботу на официальном сайте РПЦ.
Патриарх отметил деятельность митрополита на посту ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, главы редакционного совета журнала Московской патриархии, научно-богословскую работу и музыкальное творчество.
"Принимая участие во многих международных встречах, ведя диалог с представителями различных религиозных традиций, выступая в средствах массовой информации, Вы всегда стараетесь доступно и убедительно свидетельствовать о Господе и Спасителе нашем, о преображающей и созидающей силе православной веры, о великом историческом, духовном и культурном наследии христианства", -говорится в поздравлении.
Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден в 1978 году. Является общецерковной наградой Русской православной церкви, имеет три степени. Выполнен в виде четырехконечного креста, в центре находится круглый медальон с изображением преподобного Сергия Радонежского. Орденом награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, а государственные и общественные деятели всех вероисповеданий — за плодотворные труды.