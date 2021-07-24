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В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных
В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных - РИА Новости, 24.07.2021
В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных
Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата", сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T23:55
2021-07-24T23:55
2021-07-24T23:59
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эль-баб
рабочая партия курдистана
война в сирии
минобороны турции
сирия
в мире
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АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата", сообщило минобороны Турции.Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG)."В результате нападения террористов на наш бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата" погибли два наших героя и еще два были ранены. После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются", - сообщило турецкое военное ведомство.Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.* Запрещенная в России террористическая группировка
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россия, эль-баб, рабочая партия курдистана, минобороны турции, сирия, в мире
23:55 24.07.2021 (обновлено: 23:59 24.07.2021)
В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных
В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных, двое получили ранения