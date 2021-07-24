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В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных

В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных - РИА Новости, 24.07.2021

В Сирии в районе операции "Щит Евфрата" погибли двое турецких военных

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата", сообщило минобороны Турции. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T23:55

2021-07-24T23:55

2021-07-24T23:59

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АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата", сообщило минобороны Турции.Ранее минобороны Турции неоднократно заявляло о нейтрализации в районе проведения этой операции членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG)."В результате нападения террористов на наш бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата" погибли два наших героя и еще два были ранены. После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются", - сообщило турецкое военное ведомство.Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210720/aleppo-1742104152.html

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россия, эль-баб, рабочая партия курдистана, минобороны турции, сирия, в мире