https://ria.ru/20210724/oon-1742735694.html

В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране

В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране - РИА Новости, 24.07.2021

В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T22:38

2021-07-24T22:38

2021-07-24T22:39

мишель бачелет

мид ирана

оон

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит ложные обвинения и является политически мотивированным.Бачелет ранее призвала власти Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.Хатибзаде, слова которого передает иранское агентство Mehr, заявил, что заявление Бачелет "вызывает сожаление", в нем содержатся "ложные обвинения и неверная информация". По словам представителя иранского МИД, заявление также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление".В юго-западных регионах Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. Иранские СМИ сообщают о регулярных мятежах, перестрелках и разбоях на улицах разных городов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Fars, в Хузестане снова активизировалась террористическая группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая провоцирует население на мятеж.

https://ria.ru/20210717/protesty-1741665947.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мишель бачелет, мид ирана, оон, иран, в мире