https://ria.ru/20210724/oon-1742735694.html
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране - РИА Новости, 24.07.2021
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T22:38
2021-07-24T22:38
2021-07-24T22:39
мишель бачелет
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит ложные обвинения и является политически мотивированным.Бачелет ранее призвала власти Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.Хатибзаде, слова которого передает иранское агентство Mehr, заявил, что заявление Бачелет "вызывает сожаление", в нем содержатся "ложные обвинения и неверная информация". По словам представителя иранского МИД, заявление также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление".В юго-западных регионах Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. Иранские СМИ сообщают о регулярных мятежах, перестрелках и разбоях на улицах разных городов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Fars, в Хузестане снова активизировалась террористическая группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая провоцирует население на мятеж.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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мишель бачелет, мид ирана, оон, иран, в мире
22:38 24.07.2021 (обновлено: 22:39 24.07.2021)
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН Саида Хатибзаде о протестах в стране
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Официальный представитель МИД Ирана
Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН
по правам человека Мишель Бачелет
о протестах в Иране
содержит ложные обвинения и является политически мотивированным.
Бачелет ранее призвала власти Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.
Хатибзаде, слова которого передает иранское агентство Mehr, заявил, что заявление Бачелет "вызывает сожаление", в нем содержатся "ложные обвинения и неверная информация". По словам представителя иранского МИД, заявление также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление".
В юго-западных регионах Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. Иранские СМИ сообщают о регулярных мятежах, перестрелках и разбоях на улицах разных городов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Fars, в Хузестане снова активизировалась террористическая группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая провоцирует население на мятеж.