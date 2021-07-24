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В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране - РИА Новости, 24.07.2021
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T22:38
2021-07-24T22:39
мишель бачелет
мид ирана
оон
иран
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит ложные обвинения и является политически мотивированным.Бачелет ранее призвала власти Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.Хатибзаде, слова которого передает иранское агентство Mehr, заявил, что заявление Бачелет "вызывает сожаление", в нем содержатся "ложные обвинения и неверная информация". По словам представителя иранского МИД, заявление также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление".В юго-западных регионах Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. Иранские СМИ сообщают о регулярных мятежах, перестрелках и разбоях на улицах разных городов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Fars, в Хузестане снова активизировалась террористическая группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая провоцирует население на мятеж.
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мишель бачелет, мид ирана, оон, иран, в мире
22:38 24.07.2021 (обновлено: 22:39 24.07.2021)
 
В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН о протестах в стране

В Иране раскритиковали заявление комиссара ООН Саида Хатибзаде о протестах в стране

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о протестах в Иране содержит ложные обвинения и является политически мотивированным.
Бачелет ранее призвала власти Ирана сосредоточиться на принятии срочных мер по решению проблемы нехватки воды в провинции Хузестан, а не использовать чрезмерную силу и массовые аресты для подавления протестов по поводу сложившейся ситуации.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 14:29
В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
Хатибзаде, слова которого передает иранское агентство Mehr, заявил, что заявление Бачелет "вызывает сожаление", в нем содержатся "ложные обвинения и неверная информация". По словам представителя иранского МИД, заявление также "политически мотивировано" и похоже на "враждебное политическое заявление".
В юго-западных регионах Ирана продолжаются протесты из-за нехватки воды, вызванной сильнейшей за 50 лет засухой, жители обвиняют власти в игнорировании этой проблемы. Иранские СМИ сообщают о регулярных мятежах, перестрелках и разбоях на улицах разных городов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Fars, в Хузестане снова активизировалась террористическая группировка "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая провоцирует население на мятеж.
 
Мишель БачелетМИД ИранаООНИранВ мире
 
 
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