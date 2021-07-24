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Комиссия поддержала проект о повышении МРОТ
Комиссия поддержала проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 24.07.2021
Комиссия поддержала проект о повышении МРОТ
Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:02
2021-07-24T13:02
россия
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Согласно сообщению, вице-премьер провела заседание РТК в формате видеоконференции."Членами РТК был рассмотрен и поддержан законопроект "О внесении изменения в статью 1 федерального закона... "О минимальном размере оплаты труда", принятие которого приведет к повышению МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%. Начиная с 2021 года, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц", - говорится в сообщении.Уточняется, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников.Участники заседания также поддержали продление временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.Согласно постановлению правительства РФ, регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществляется центрами занятости населения в дистанционной форме. Такой формат предложено продлить до 31 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210416/mrot-1728604078.html
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россия, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
13:02 24.07.2021
 
Комиссия поддержала проект о повышении МРОТ

Российская трехсторонняя комиссии поддержала проект о повышении МРОТ на 6,4 процента в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Согласно сообщению, вице-премьер провела заседание РТК в формате видеоконференции.
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"Членами РТК был рассмотрен и поддержан законопроект "О внесении изменения в статью 1 федерального закона... "О минимальном размере оплаты труда", принятие которого приведет к повышению МРОТ с 1 января 2022 года на 6,4%. Начиная с 2021 года, МРОТ в текущем году устанавливается на последующий год и исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год. Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников.
Участники заседания также поддержали продление временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Согласно постановлению правительства РФ, регистрация в качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а также поиск подходящей работы и направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование осуществляется центрами занятости населения в дистанционной форме. Такой формат предложено продлить до 31 декабря 2021 года.
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