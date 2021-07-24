https://ria.ru/20210724/navodnenie-1742640094.html

В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения

В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения - РИА Новости, 24.07.2021

В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения

В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T02:02

2021-07-24T02:02

2021-07-24T02:02

алексей копайгородский

сочи

происшествия

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский."Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идёт на спад",- написал Копайгородский в своём Tekegram.Ранее сообщалось, что залповые дожди повысили уровень рек в Сочи, локально были подтоплены Лазаревский, Адлерский, Хостинский районы. В связи с чрезвычайной ситуацией все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Возобновил работу оперативный штаб администрации города.

https://ria.ru/20210724/evakuatsiya-1742636227.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, происшествия