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В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения
В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения - РИА Новости, 24.07.2021
В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения
В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T02:02
2021-07-24T02:02
алексей копайгородский
сочи
происшествия
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский."Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идёт на спад",- написал Копайгородский в своём Tekegram.Ранее сообщалось, что залповые дожди повысили уровень рек в Сочи, локально были подтоплены Лазаревский, Адлерский, Хостинский районы. В связи с чрезвычайной ситуацией все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Возобновил работу оперативный штаб администрации города.
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алексей копайгородский, сочи, происшествия
02:02 24.07.2021
 
В Сочи нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения

Мэр Сочи заявил, что в городе нет разрушений инфраструктуры из-за наводнения

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЭкскаватор работает на берегу вышедшей из берегов реки Кепшы в Сочи
Экскаватор работает на берегу вышедшей из берегов реки Кепшы в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. В Сочи нет разрушений городской инфраструктуры из-за наводнения, ливень прекратился, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
"Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. В настоящее время ливень прекратился, вода в реках идёт на спад",- написал Копайгородский в своём Tekegram.
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Ранее сообщалось, что залповые дожди повысили уровень рек в Сочи, локально были подтоплены Лазаревский, Адлерский, Хостинский районы. В связи с чрезвычайной ситуацией все городские коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Возобновил работу оперативный штаб администрации города.
 
Алексей КопайгородскийСочиПроисшествия
 
 
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