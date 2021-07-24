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Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО
Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО - РИА Новости, 24.07.2021
Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции страны в НАТО, соответствующий указ опубликован на РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:31
2021-07-24T14:29
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции страны в НАТО, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", - говорится в тексте указа.Согласно документу, СНБО отмечает, что общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов реформ, подготовка Украины к членству в НАТО является важнейшим государственным заданием. Кроме того, успешное внедрение реформ невозможно без обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики, сказано в документе.В связи с этим кабмину и ряду министерств поручено проанализировать выполнение годовых программ под эгидой комиссии Украина-НАТО и обработать вопрос создания органов по евроатлантической интеграции, а также решить ряд вопросов, связанных с евроатлантической интеграцией страны.
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нато, владимир зеленский, украина, в мире
08:31 24.07.2021 (обновлено: 14:29 24.07.2021)
 
Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский принял указ о срочных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции страны в НАТО, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", - говорится в тексте указа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 02:57
На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО
Согласно документу, СНБО отмечает, что общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов реформ, подготовка Украины к членству в НАТО является важнейшим государственным заданием. Кроме того, успешное внедрение реформ невозможно без обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики, сказано в документе.
В связи с этим кабмину и ряду министерств поручено проанализировать выполнение годовых программ под эгидой комиссии Украина-НАТО и обработать вопрос создания органов по евроатлантической интеграции, а также решить ряд вопросов, связанных с евроатлантической интеграцией страны.
 
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