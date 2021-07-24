https://ria.ru/20210724/nato-1742693772.html

Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО - РИА Новости, 24.07.2021

Зеленский принял указ о мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции страны в НАТО, соответствующий указ опубликован на РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:31

2021-07-24T08:31

2021-07-24T14:29

нато

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по углублению интеграции страны в НАТО, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", - говорится в тексте указа.Согласно документу, СНБО отмечает, что общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов реформ, подготовка Украины к членству в НАТО является важнейшим государственным заданием. Кроме того, успешное внедрение реформ невозможно без обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики, сказано в документе.В связи с этим кабмину и ряду министерств поручено проанализировать выполнение годовых программ под эгидой комиссии Украина-НАТО и обработать вопрос создания органов по евроатлантической интеграции, а также решить ряд вопросов, связанных с евроатлантической интеграцией страны.

https://ria.ru/20210708/isterika-1740365084.html

украина

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нато, владимир зеленский, украина, в мире