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Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19
Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:06
2021-07-24T08:06
2021-07-24T08:06
распространение коронавируса
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл - РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба администрации города."Из-за положительного теста (сделал его планово), мэр ушёл на дистанционку. Чувствует себя нормально - видимо, потому что привился, работает из дома и ждёт повторные результаты теста", - говорится в сообщении.Ранее градоначальник привился от COVID-19, первый укол он получил 26 июня.
https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южно-сахалинск, сахалинская область
Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел COVID-19