https://ria.ru/20210724/nadsadin-1742651852.html

Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19

Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

Мэр Южно-Сахалинска Надсадин заболел COVID-19

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба администрации города. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:06

2021-07-24T08:06

2021-07-24T08:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июл - РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел коронавирусом, сообщает в субботу пресс-служба администрации города."Из-за положительного теста (сделал его планово), мэр ушёл на дистанционку. Чувствует себя нормально - видимо, потому что привился, работает из дома и ждёт повторные результаты теста", - говорится в сообщении.Ранее градоначальник привился от COVID-19, первый укол он получил 26 июня.

https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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