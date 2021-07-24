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Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин

Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин - РИА Новости, 24.07.2021

Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин

На 60-м году жизни умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", сообщил его коллега Андрей Разин. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:18

2021-07-24T18:18

2021-07-24T23:25

юрий шатунов

андрей разин

ласковый май

мираж

машина времени

москва

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 60-м году жизни умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", сообщил его коллега Андрей Разин."Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. <...> Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май", — написал Разин в Instagram.По его словам, благодаря Мускатину Юрий Шатунов и все артисты, приезжавшие в Москву, "находили тепло и уют".Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, мираж, машина времени, москва