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Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин - РИА Новости, 24.07.2021
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин
На 60-м году жизни умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", сообщил его коллега Андрей Разин. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:18
2021-07-24T23:25
юрий шатунов
андрей разин
ласковый май
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 60-м году жизни умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", сообщил его коллега Андрей Разин."Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. &lt;...&gt; Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май", — написал Разин в Instagram.По его словам, благодаря Мускатину Юрий Шатунов и все артисты, приезжавшие в Москву, "находили тепло и уют".Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.
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юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, мираж, машина времени, москва
18:18 24.07.2021 (обновлено: 23:25 24.07.2021)
 
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин

Продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин умер на 60-м году жизни

© Фото : Алексей Мускатин/ВКонтактеПродюсер Алексей Мускатин
Продюсер Алексей Мускатин - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : Алексей Мускатин/ВКонтакте
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На 60-м году жизни умер продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами "Ласковый май" и "Мираж", сообщил его коллега Андрей Разин.
"Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. <...> Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа "Ласковый май", — написал Разин в Instagram.
По его словам, благодаря Мускатину Юрий Шатунов и все артисты, приезжавшие в Москву, "находили тепло и уют".
Алексей Мускатин сотрудничал со многими артистами и коллективами, среди которых "Руки вверх", "Ласковый май", "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другие.
 
Юрий ШатуновАндрей РазинЛасковый майМиражМашина времениМосква
 
 
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