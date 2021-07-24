https://ria.ru/20210724/monument-1742640343.html

Во Львове полностью демонтировали монумент славы Советской армии

Во Львове полностью демонтировали монумент славы Советской армии - РИА Новости, 24.07.2021

Во Львове полностью демонтировали монумент славы Советской армии

Последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове, сообщает местное издание Zaxid.nеt. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T02:12

2021-07-24T02:12

2021-07-24T02:12

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Последние две фигуры советского Монумента славы Советской армии демонтированы во Львове, сообщает местное издание Zaxid.nеt.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоит из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела состоит из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.

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