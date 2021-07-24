Во Львове полностью демонтировали монумент славы Советской армии
Во Львове полностью демонтировали последние две фигуры Монумента славы Советской армии
"Во Львове на улице Стрийской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Сегодня настал черед двух последних элементов - фигур советского воина и Родины-матери. Они, как и предыдущие элементы, сейчас направились в музей "Территория террора", - говорится в сообщении на сайте издания.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Мемориал "Монумент боевой славы советских Вооруженных сил" во Львове открыли в 1970 году, он состоит из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов и отдельной фигуры воина и "Родины-матери". Аварийная стела состоит из трех элементов: 30-метрового бетонного столба, облицованного гранитными плитами и барельефами, а также железобетонной стелы из кованой меди. В феврале 2018 года Львовский горсовет решил демонтировать стелу.