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Наука
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Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту - РИА Новости, 24.07.2021
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после проведенных в субботу коррекций орбиты вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:57
2021-07-24T18:57
наука
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после проведенных в субботу коррекций орбиты вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram."В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным", - написал он.Накануне Центр управления полетами дважды скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука", а первые маневры были проведены еще 22 числа. Стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин
18:57 24.07.2021
 
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту

Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту после коррекции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука"
Модуль Наука - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после проведенных в субботу коррекций орбиты вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram.
"В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным", - написал он.
Накануне Центр управления полетами дважды скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука", а первые маневры были проведены еще 22 числа. Стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
21 июля, 20:05Сказано в эфире
"Каскад возможностей". Ученый оценил запуск к МКС модуля "Наука"
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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