https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html

Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту

Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту - РИА Новости, 24.07.2021

Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после проведенных в субботу коррекций орбиты вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:57

2021-07-24T18:57

2021-07-24T18:57

наука

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после проведенных в субботу коррекций орбиты вышел на расчетную траекторию полета, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram."В 17.20.47 и 17.54.20 мск проведена двухимпульсная коррекция орбиты МЛМ "Наука" на маршевом двигателе коррекции и сближения номер 1. Параметры орбиты МЛМ "Наука" соответствуют расчетным", - написал он.Накануне Центр управления полетами дважды скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука", а первые маневры были проведены еще 22 числа. Стыковка модуля к МКС планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин