https://ria.ru/20210724/mks-1742738666.html

Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля

Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля - РИА Новости, 24.07.2021

Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля

Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T23:35

2021-07-24T23:35

2021-07-24T23:35

акихико хосиде

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

альфастрахование

роскосмос

наса

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами."Расстыковка "Прогресса" с "Пирсом" теперь сдвинута на утро понедельника", - сказал Хосиде специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.Ранее отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты переносилось дважды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже "Роскосмос" сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.

https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акихико хосиде, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос, наса