Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/mks-1742738666.html
Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля
Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля - РИА Новости, 24.07.2021
Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля
Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T23:35
2021-07-24T23:35
акихико хосиде
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
альфастрахование
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/138764/78/1387647895_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_35fd240613fea3a100d2380e14885b3c.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами."Расстыковка "Прогресса" с "Пирсом" теперь сдвинута на утро понедельника", - сказал Хосиде специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.Ранее отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты переносилось дважды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже "Роскосмос" сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
https://ria.ru/20210724/modul-1742721215.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/138764/78/1387647895_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2d64dfc2d3c7dfb7d4a13ac25d33c9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
акихико хосиде, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос, наса
23:35 24.07.2021
 
Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля

Отстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли с 25 на 26 июля

© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковКорабли: "Союз", пристыкованный к модулю "Рассвет" и "Прогресс" у стыковочного отсека "Пирс"
Корабли: Союз, пристыкованный к модулю Рассвет и Прогресс у стыковочного отсека Пирс - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.
"Расстыковка "Прогресса" с "Пирсом" теперь сдвинута на утро понедельника", - сказал Хосиде специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.
Модуль Наука - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 18:57Наука
Модуль "Наука" вывели на расчетную орбиту
Ранее отстыковка грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты переносилось дважды - с 23 на 24 июля, затем на 25 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако позже "Роскосмос" сообщил, что включения двигательной установки модуля отработаны штатно.
На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
 
Акихико ХосидеМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАльфаСтрахованиеРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния