https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

СМИ: Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17

СМИ: Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17 - РИА Новости, 24.07.2021

СМИ: Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17

Нидерландские власти могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства важные сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:31

2021-07-24T17:31

2021-07-24T18:15

россия

mh17. расследование

boeing 777

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Нидерландские власти могут экстрадировать российскую пару, предоставившую властям королевства важные сведения о крушении малайзийского боинга в Донбассе в 2014 году, пишет газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.Как утверждается в публикации, россияне случайно узнали информацию о крушении Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В 2016 году пара переехала в Нидерланды, запросив убежище, а в 2018-м супруги раскрыли сведения о катастрофе властям страны. Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным и заслуживающим порицания то, что они предоставили эту данные лишь спустя два года."Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные. — Прим. ред.)", — говорится в материале газеты.При этом в статье не уточняется, какие именно сведения нидерландским властям сообщили россияне.Крушение малайзийского BoeingМалайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), расследующая обстоятельства трагедии под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, но без участия России, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии из Курска.В МИД назвали обвинения ССГ голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. Владимир Путин отмечал, что Россию не допускают к расследованию, в таком случае она не сможет признать его результаты. Как отмечали в российском Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения, утилизировали после 2011 года.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и необходимую документацию. Она свидетельствует, что ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине, ее выпустили с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

https://ria.ru/20210705/mh17-1739964479.html

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россия, mh17. расследование, boeing 777, нидерланды, в мире