https://ria.ru/20210724/meksika-1742734628.html

Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС

Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС - РИА Новости, 24.07.2021

Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T22:11

2021-07-24T22:11

2021-07-24T23:05

андрес мануэль лопес обрадор

джордж вашингтон

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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности."Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема. Попрощаемся с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой. Вместо этого давайте применим принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров. Давайте начнем отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения", - сказал политик, выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак).В качестве примера успешной интеграции на континенте Лопес Обрадор привел торгово-экономический договор Мексики, Канады и США при одновременном утверждении собственного суверенитета Мексики и развитии связей с Китаем, добавив, что опыт Мексики будет полезен в региональных интеграционных процессах."Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии", - заявил президент.

https://ria.ru/20210519/vaktsina-1733048584.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрес мануэль лопес обрадор, джордж вашингтон, китай, мексика, сша, в мире