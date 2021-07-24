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Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС
Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС - РИА Новости, 24.07.2021
Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T22:11
2021-07-24T23:05
андрес мануэль лопес обрадор
джордж вашингтон
китай
мексика
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности."Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема. Попрощаемся с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой. Вместо этого давайте применим принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров. Давайте начнем отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения", - сказал политик, выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак).В качестве примера успешной интеграции на континенте Лопес Обрадор привел торгово-экономический договор Мексики, Канады и США при одновременном утверждении собственного суверенитета Мексики и развитии связей с Китаем, добавив, что опыт Мексики будет полезен в региональных интеграционных процессах."Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии", - заявил президент.
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андрес мануэль лопес обрадор, джордж вашингтон, китай, мексика, сша, в мире
22:11 24.07.2021 (обновлено: 23:05 24.07.2021)
 
Президент Мексики предложил создать региональный союз типа ЕС

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил создать региональный союз типа ЕС

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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МЕХИКО, 24 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности.
"Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема. Попрощаемся с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой. Вместо этого давайте применим принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров. Давайте начнем отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения", - сказал политик, выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак).
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В качестве примера успешной интеграции на континенте Лопес Обрадор привел торгово-экономический договор Мексики, Канады и США при одновременном утверждении собственного суверенитета Мексики и развитии связей с Китаем, добавив, что опыт Мексики будет полезен в региональных интеграционных процессах.
"Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии", - заявил президент.
 
Андрес Мануэль Лопес ОбрадорДжордж ВашингтонКитайМексикаСШАВ мире
 
 
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