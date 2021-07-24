https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html

Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации

Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации - РИА Новости, 24.07.2021

Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации

Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:57

2021-07-24T11:57

2021-07-24T12:04

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации и взрослого населения от коронавирусной инфекции."К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей̆ аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания", - говорится в сообщении.Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются поводом для оформления временного медицинского отвода от вакцинации, а через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку, отметили в пресс-службе.Беременность не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", уточнили в Минздраве.Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, врачебная комиссия медучреждения, где наблюдается больной, выдает ему справку о наличии медицинских противопоказаний на определенный̆ период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний, пояснили в пресс-службе."Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20210714/medotvod-1741265519.html

https://ria.ru/20210713/medotvod-1741070355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество