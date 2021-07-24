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https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html
Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации
Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации - РИА Новости, 24.07.2021
Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации
Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:57
2021-07-24T12:04
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации и взрослого населения от коронавирусной инфекции."К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей̆ аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания", - говорится в сообщении.Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются поводом для оформления временного медицинского отвода от вакцинации, а через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку, отметили в пресс-службе.Беременность не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", уточнили в Минздраве.Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, врачебная комиссия медучреждения, где наблюдается больной, выдает ему справку о наличии медицинских противопоказаний на определенный̆ период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний, пояснили в пресс-службе."Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20210714/medotvod-1741265519.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
11:57 24.07.2021 (обновлено: 12:04 24.07.2021)
 
Минздрав перечислил показания к медотводу от вакцинации

Минздрав: тяжелая аллергия и грудное вскармливание являются показаниями к медотводу от вакцинации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях, в период грудного вскармливания, временный - при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации и взрослого населения от коронавирусной инфекции.
"К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции, относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей̆ аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания", - говорится в сообщении.
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются поводом для оформления временного медицинского отвода от вакцинации, а через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку, отметили в пресс-службе.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:13Распространение коронавируса
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Беременность не является противопоказанием для вакцинации "Спутником V", уточнили в Минздраве.
Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, врачебная комиссия медучреждения, где наблюдается больной, выдает ему справку о наличии медицинских противопоказаний на определенный̆ период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний, пояснили в пресс-службе.
"Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку", - подчеркнули в Минздраве.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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