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Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю - РИА Новости, 24.07.2021
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:14
2021-07-24T12:14
2021-07-24T12:14
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю.Один пользователей Twitter спросил предпринимателя, может ли Starship в теории вернуть "Хаббл", чтобы спасти легендарный телескоп от разрушения при входе в атмосферу планеты. "Конечно", - ответил Маск."Хаббл" - один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).
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илон маск, земля, космос - риа наука, хаббл, наса, spacex
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
Основатель SpaceX Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю