Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210724/mask-1742679543.html
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю - РИА Новости, 24.07.2021
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:14
2021-07-24T12:14
наука
илон маск
земля
космос - риа наука
хаббл
наса
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147821/41/1478214112_0:150:2824:1739_1920x0_80_0_0_27256e2a5932b1026572acaf205d52bb.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю.Один пользователей Twitter спросил предпринимателя, может ли Starship в теории вернуть "Хаббл", чтобы спасти легендарный телескоп от разрушения при входе в атмосферу планеты. "Конечно", - ответил Маск."Хаббл" - один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).
https://ria.ru/20210716/teleskop-1741469872.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147821/41/1478214112_154:0:2671:1888_1920x0_80_0_0_f9d7bee71bbbecc1af581b2aa0e2f2f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, земля, космос - риа наука, хаббл, наса, spacex
12:14 24.07.2021
 
Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю

Основатель SpaceX Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю

© NASA / ESA, D. Jewitt (UCLA)Снимок "Хаббла", запечатлевший комету 332P/Икея-Мураками, распавшуюся на части
Снимок Хаббла, запечатлевший комету 332P/Икея-Мураками, распавшуюся на части - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© NASA / ESA, D. Jewitt (UCLA)
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю.
Один пользователей Twitter спросил предпринимателя, может ли Starship в теории вернуть "Хаббл", чтобы спасти легендарный телескоп от разрушения при входе в атмосферу планеты. "Конечно", - ответил Маск.
Космический телескоп Спектр-УФ
16 июля, 03:12Наука
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
"Хаббл" - один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).
 
НаукаИлон МаскЗемляКосмос - РИА НаукаХабблНАСАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния