https://ria.ru/20210724/mask-1742679543.html

Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю

Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю - РИА Новости, 24.07.2021

Илон Маск рассказал, что корабль Starship способен вернуть "Хаббл" на Землю

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:14

2021-07-24T12:14

2021-07-24T12:14

наука

илон маск

земля

космос - риа наука

хаббл

наса

spacex

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что созданный его компанией корабль Starship теоретически может вернуть телескоп "Хаббл" на Землю.Один пользователей Twitter спросил предпринимателя, может ли Starship в теории вернуть "Хаббл", чтобы спасти легендарный телескоп от разрушения при входе в атмосферу планеты. "Конечно", - ответил Маск."Хаббл" - один из крупнейших телескопов в космосе, работает с 1990 года и входит в список Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" был совместно создан командой НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).

https://ria.ru/20210716/teleskop-1741469872.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, земля, космос - риа наука, хаббл, наса, spacex