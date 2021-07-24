https://ria.ru/20210724/marsel-1742708975.html

Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков

Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 24.07.2021

Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков

Несколько тысяч человек участвуют в протестах против санитарных пропусков во французском городе Марселе, сообщает радиостанция France Bleu Provence. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:41

2021-07-24T16:41

2021-07-24T16:41

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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в протестах против санитарных пропусков во французском городе Марселе, сообщает радиостанция France Bleu Provence.В Twitter-аккаунте радиостанции выложена видеозапись, на которой демонстранты поют "Марсельезу", национальный гимн Франции.По данным местной газеты Provence, протестующие идут из района Старого порта Марселя. Некоторые из них несут французские триколоры. Они скандируют слово "liberté" (фр. "свобода"). Как сообщила газета, протестующие на некоторое время остановились у здания префектуры. "Нас лишили свободы, на протяжении двух лет мы все больше находимся под диктатурой", - заявила одна из участниц протеста, медработник из города Нима.Ранее в субботу сообщалось о новой массовая акции против введения во Франции санитарных пропусков на площади Трокадеро в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".

https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html

https://ria.ru/20210724/propuska-1742705078.html

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, марсель, париж, в мире