Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210724/marsel-1742708975.html
Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков
Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков - РИА Новости, 24.07.2021
Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков
Несколько тысяч человек участвуют в протестах против санитарных пропусков во французском городе Марселе, сообщает радиостанция France Bleu Provence. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:41
2021-07-24T16:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
марсель
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150595/91/1505959153_0:291:4173:2638_1920x0_80_0_0_c3d2a9e2e436f29e20428f0ed022e43b.jpg
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в протестах против санитарных пропусков во французском городе Марселе, сообщает радиостанция France Bleu Provence.В Twitter-аккаунте радиостанции выложена видеозапись, на которой демонстранты поют "Марсельезу", национальный гимн Франции.По данным местной газеты Provence, протестующие идут из района Старого порта Марселя. Некоторые из них несут французские триколоры. Они скандируют слово "liberté" (фр. "свобода"). Как сообщила газета, протестующие на некоторое время остановились у здания префектуры. "Нас лишили свободы, на протяжении двух лет мы все больше находимся под диктатурой", - заявила одна из участниц протеста, медработник из города Нима.Ранее в субботу сообщалось о новой массовая акции против введения во Франции санитарных пропусков на площади Трокадеро в Париже.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
https://ria.ru/20210714/gaz-1741269349.html
https://ria.ru/20210724/propuska-1742705078.html
франция
марсель
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150595/91/1505959153_416:0:4056:2730_1920x0_80_0_0_dc184b6c47f0c048d107054f1840c094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, марсель, париж, в мире
16:41 24.07.2021
 
Жители Марселя вышли на протесты против санитарных пропусков

France Bleu Provence: в Марселе тысячи людей поют "Марсельезу", протестуя против санпропусков

© AP Photo / Claude ParisМарсель
Марсель - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек участвуют в протестах против санитарных пропусков во французском городе Марселе, сообщает радиостанция France Bleu Provence.
В Twitter-аккаунте радиостанции выложена видеозапись, на которой демонстранты поют "Марсельезу", национальный гимн Франции.
По данным местной газеты Provence, протестующие идут из района Старого порта Марселя. Некоторые из них несут французские триколоры. Они скандируют слово "liberté" (фр. "свобода"). Как сообщила газета, протестующие на некоторое время остановились у здания префектуры. "Нас лишили свободы, на протяжении двух лет мы все больше находимся под диктатурой", - заявила одна из участниц протеста, медработник из города Нима.
Ранее в субботу сообщалось о новой массовая акции против введения во Франции санитарных пропусков на площади Трокадеро в Париже.
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:30Распространение коронавируса
В Париже применили слезоточивый газ на акции против санитарных пропусков
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.
Уже с 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры. Документ был одобрен Нацсобранием (нижняя палата) Франции и передан на рассмотрение в Сенат.
В минувшую субботу во многих городах Франции прошли масштабные протестные акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников. Участники манифестаций называли предложенные меры ограничением свобод и "санитарной диктатурой".
Акция против введения во Франции санитарных пропусков - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 16:10Распространение коронавируса
В центре Парижа началась акция против санитарных пропусков
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранцияМарсельПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния