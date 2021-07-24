https://ria.ru/20210724/maks-2021-1742721069.html

На МАКС-2021 прошел первый полет российского самолета с электродвигателем

На МАКС-2021 прошел первый полет российского самолета с электродвигателем - РИА Новости, 24.07.2021

На МАКС-2021 прошел первый полет российского самолета с электродвигателем

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полет в рамках испытаний, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:56

2021-07-24T18:56

2021-07-24T19:05

макс-2021

фонд перспективных исследований

уфимский авиационный технический университет

як-40

новосибирск

жуковский

технологии

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил на авиасалоне МАКС-2021 первый полет в рамках испытаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований."Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку", - рассказали в пресс-службе.Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. Она состоит из блока аккумуляторных батарей, электрического двигателя мощностью 500 кВт (680 лошадиных сил) и энергоузла для его питания - турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20% за счет использования высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения.Испытания гибридной установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.Для летных испытаний один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрическим генератором, разработанным Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. А в "носу" летающей лаборатории установлен электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/kontrakt-1742348497.html

https://ria.ru/20210724/translyatsiya-1742658954.html

новосибирск

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, фонд перспективных исследований, уфимский авиационный технический университет, як-40, новосибирск, жуковский, технологии, общество