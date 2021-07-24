https://ria.ru/20210724/lugansk-1742686281.html

Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник

Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2021

Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник

В пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:12

2021-07-24T13:12

2021-07-24T17:04

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донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. В пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР.При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе."У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. ред.) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством", — сообщил источник.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.

https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742485749.html

донбасс

луганская народная республика

луганск

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск, в мире