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Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник
Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник - РИА Новости, 24.07.2021
Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник
В пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:12
2021-07-24T17:04
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. В пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР.При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе."У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. ред.) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством", — сообщил источник.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск, в мире
13:12 24.07.2021 (обновлено: 17:04 24.07.2021)
 
Под Луганском упал беспилотник со взрывным устройством, сообщил источник

Источник: под Луганском упал украинский беспилотник со взрывным устройством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. В пригороде Луганска упал украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР.
При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
"У Металлиста (около двух километров от Луганска. — Прим. ред.) был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством", — сообщил источник.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года вступил в силу всеобъемлющий режим перемирия, который предполагает полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Несмотря на это, с февраля этого года ситуация в регионе вновь стала ухудшаться.
Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов Волк-18 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 08:57
Разработчик рассказал, где будут применять беспилотник "Волк-18"
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
 
 
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