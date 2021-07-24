https://ria.ru/20210724/lokalizatsiya-1742642095.html

На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29

На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29 - РИА Новости, 24.07.2021

На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29

На Украине изучают возможность "локализации" производства истребителей Су-27 и МиГ-29, об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T04:00

2021-07-24T04:00

2021-07-24T04:03

вооруженные силы украины

миг-29

су-27

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На Украине изучают возможность "локализации" производства истребителей Су-27 и МиГ-29, об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на специалистов Государственного НИИ авиации страны.Сообщается, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и Миг-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта отдельных частей планера данных истребителей и замены поврежденных элементов.В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).При этом в обосновании специалистов, как отмечает "Украинский милитарный портал", отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.Как ранее заявлял командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов, парк украинской военной авиации значительно устарел, из-за чего ВВС страны через десять лет уже не смогут выполнять боевые задачи. По мнению Дроздова, в ближайшие годы Киеву вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта.

https://ria.ru/20210715/bayraktar-1741354208.html

https://ria.ru/20210409/voyna-1727490525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы украины, миг-29, су-27, украина, в мире