https://ria.ru/20210724/lokalizatsiya-1742642095.html
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29 - РИА Новости, 24.07.2021
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
На Украине изучают возможность "локализации" производства истребителей Су-27 и МиГ-29, об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T04:00
2021-07-24T04:00
2021-07-24T04:03
вооруженные силы украины
миг-29
су-27
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в мире
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. На Украине изучают возможность "локализации" производства истребителей Су-27 и МиГ-29, об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на специалистов Государственного НИИ авиации страны.Сообщается, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и Миг-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта отдельных частей планера данных истребителей и замены поврежденных элементов.В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).При этом в обосновании специалистов, как отмечает "Украинский милитарный портал", отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.Как ранее заявлял командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов, парк украинской военной авиации значительно устарел, из-за чего ВВС страны через десять лет уже не смогут выполнять боевые задачи. По мнению Дроздова, в ближайшие годы Киеву вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта.
https://ria.ru/20210715/bayraktar-1741354208.html
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вооруженные силы украины, миг-29, су-27, украина, в мире
04:00 24.07.2021 (обновлено: 04:03 24.07.2021)
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
В Государственном НИИ авиации Украины предложили локализовать производство самолетов Су-27 и МиГ-29
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
На Украине
изучают возможность "локализации" производства истребителей Су-27
и МиГ-29
, об этом сообщает "Украинский милитарный портал
" со ссылкой на специалистов Государственного НИИ авиации страны.
Сообщается, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и Миг-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта отдельных частей планера данных истребителей и замены поврежденных элементов.
В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).
При этом в обосновании специалистов, как отмечает "Украинский милитарный портал", отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.
Как ранее заявлял командующий Воздушными силами ВСУ
генерал-лейтенант Сергей Дроздов, парк украинской военной авиации значительно устарел, из-за чего ВВС страны через десять лет уже не смогут выполнять боевые задачи. По мнению Дроздова, в ближайшие годы Киеву вряд ли удастся создать боевой самолет, многофункциональный истребитель: для этого нет соответствующей научной базы, производственных мощностей и опыта.