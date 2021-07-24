https://ria.ru/20210724/lavrov-1742682500.html

Лавров заявил о манипулировании Константинопольским патриархатом из США

Лавров заявил о манипулировании Константинопольским патриархатом из США - РИА Новости, 24.07.2021

Лавров заявил о манипулировании Константинопольским патриархатом из США

США управляют Константинопольским патриархатом, их действия не имеют ничего общего с идеалами православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:40

2021-07-24T12:40

2021-07-24T12:40

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

сергей лавров

сша

украина

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США управляют Константинопольским патриархатом, их действия не имеют ничего общего с идеалами православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас есть четкое понимание того, что действия Константинополя, которые напрямую манипулируются из Вашингтона, не имеют ничего общего с идеалами православия, с теми традициями, на основе которых всегда было организовано взаимодействие поместных церквей. Оно сейчас грубо нарушается. Это давление в том смысле, что требует усилий по противодействию подобного рода абсолютно неприемлемых действий", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что создание Православной церкви Украины преподносилось как "движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора"."Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины (ПЦУ). Это не просто инициатива Константинопольского Патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США. Они по большому счету этого не скрывают. Специальный посланник по свободе вероисповедания, назначенный при прошлой администрации США делал вещи, прямо противоположные своему мандату: подрывал свободу вероисповедания, навязывая организационные параметры (выражаясь бюрократическим языком) различным поместным церквям. Разрушая единство православных России и Украины, создавая там раскольническую, бесправную (по сути дела) церковь. Разрушая единство антиохийской церкви, пытаясь оторвать от нее ливанских православных. То же самое происходит в отношении канонической территории Сербской православной церкви", - добавил министр.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура - Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии. Тогда же в стране усилились гонения на каноническую УПЦ.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол - в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, сергей лавров, сша, украина