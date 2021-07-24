https://ria.ru/20210724/kroliki-1742719689.html

Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом

Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом - РИА Новости, 24.07.2021

Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом

Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд "РУТА".

2021-07-24T18:36

2021-07-24T18:36

2021-07-24T18:36

волонтеры

санкт-петербург

видео

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Все кролики – самцы в возрасте 4-х месяцев. Они нуждаются в сородиче, поэтому волонтеры рекомендуют брать сразу двоих. Фонд надеется раздать животных до конца июля.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд «РУТА». Все кролики – самцы в возрасте 4-х месяцев. Они нуждаются в сородиче, поэтому волонтеры рекомендуют брать сразу двоих. Фонд надеется раздать животных до конца июля. 2021-07-24T18:36 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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