https://ria.ru/20210724/kroliki-1742719689.html
Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом
Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом - РИА Новости, 24.07.2021
Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом
Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд "РУТА".
2021-07-24T18:36
2021-07-24T18:36
2021-07-24T18:36
волонтеры
санкт-петербург
видео
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Все кролики – самцы в возрасте 4-х месяцев. Они нуждаются в сородиче, поэтому волонтеры рекомендуют брать сразу двоих. Фонд надеется раздать животных до конца июля.
санкт-петербург
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2021
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом
Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд «РУТА».
Все кролики – самцы в возрасте 4-х месяцев. Они нуждаются в сородиче, поэтому волонтеры рекомендуют брать сразу двоих. Фонд надеется раздать животных до конца июля.
2021-07-24T18:36
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, волонтеры, санкт-петербург, видео
Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом
Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд "РУТА".
2021-07-24T18:36
true
PT2M11S
Спасти подопытного кролика: 48 лабораторных животных ищут новый дом
Команда волонтеров ищет новый дом для 48 подопытных кроликов. На них испытывали витамины в одном из городских НИИ Санкт-Петербурга. После экспериментов животных ждала утилизация. Неравнодушные сотрудники института решили спасти подопечных и обратились за помощью в фонд "РУТА".