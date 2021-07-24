https://ria.ru/20210724/kredit-1742666033.html

Эксперт посоветовал, как выбрать кредитную карту

Эксперт посоветовал, как выбрать кредитную карту - РИА Новости, 24.07.2021

Эксперт посоветовал, как выбрать кредитную карту

Россиянам при выборе кредитных карт стоит обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость обслуживания карты и самого кредита, размер... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T10:13

2021-07-24T10:13

2021-07-24T10:13

сравни.ру

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянам при выборе кредитных карт стоит обращать внимание на срок льготного беспроцентного периода, стоимость обслуживания карты и самого кредита, размер предлагаемого банком лимита, а также доступные бонусы и кешбэки по "пластику", рассказал РИА Новости менеджер по кредитным продуктам Сравни.ру Владимир Сляднев."При выборе кредитной карты важно учитывать несколько факторов. Во-первых, следует обратить внимание на процентную ставку, то есть цену кредита, которую вы платите за использование денег банка", - говорит он. Так, по данным компании, в настоящее время ставки по кредиткам варьируются от 6 до 34% в зависимости от условий, средняя ставка составляет около 22%.Кроме того, добавляет Сляднев, не стоит забывать про стоимость услуг за различные операции по карте - часто банки берут большую комиссию за снятие денег в банкоматах или за пополнение счета.При выборе карты важно сравнить и предлагаемые банками сроки льготного периода, когда можно пользоваться средствами по кредитке бесплатно. Самые большие грейс-периоды по кредитным картам российских банков составляют 1115 дней и 386 дней, при этом самый маленький - 50 дней. Средний льготный период по кредиткам находится в районе 100 дней, добавили в компании.Лимит по кредитной карте часто определяется самим банком исходя из платежеспособности заемщика. Однако к данному вопросу стоит подходить взвешенно - при слишком большом лимите, например, в 100% зарплаты или выше, существует опасность потерять контроль над расходами и попасть в долговую яму. Сляднев советует ограничивать лимит по кредитной карте 50% от ежемесячного дохода.Необходимо проверить наличие необходимых дополнительных услуг. Например, если клиенту важно следить за расходами, то стоит установить приложение банка и подключить push-уведомления, которые обычно бесплатные. Нелишним будет присутствие бонусных программ, тогда при покупках можно будет получать накопительные баллы."Кредитка с бонусами и кэшбэком - идеальный платежный инструмент, позволяющий сэкономить и даже заработать, если использовать карту в рамках беспроцентного периода. Например, у вас есть две карты: дебетовая и кредитная с бонусами в качестве миль. Можно весь месяц оплачивать покупки кредиткой и копить мили, а потом с зарплаты полностью закрыть задолженность по карте", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210701/kredit-1739336816.html

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