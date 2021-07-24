https://ria.ru/20210724/kosmos-1742656774.html

Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС

Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС - РИА Новости, 24.07.2021

Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС

Центр управления полетами дважды в пятницу скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" на пути к МКС, сообщается в Telegram... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:00

2021-07-24T09:00

2021-07-24T09:00

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

альфастрахование

роскосмос

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центр управления полетами дважды в пятницу скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" на пути к МКС, сообщается в Telegram госкорпорации "Роскосмос"."В пятницу специалисты группы управления полётом модуля "Наука" провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду к Международной космической станции. Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля", - говорится в сообщении.Первые маневры были проведены ещё 22 числа.Стыковка модуля к МКС официально планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".

https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос