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Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС
Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС - РИА Новости, 24.07.2021
Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС
Центр управления полетами дважды в пятницу скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" на пути к МКС, сообщается в Telegram... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T09:00
2021-07-24T09:00
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
альфастрахование
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центр управления полетами дважды в пятницу скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" на пути к МКС, сообщается в Telegram госкорпорации "Роскосмос"."В пятницу специалисты группы управления полётом модуля "Наука" провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду к Международной космической станции. Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля", - говорится в сообщении.Первые маневры были проведены ещё 22 числа.Стыковка модуля к МКС официально планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, альфастрахование, роскосмос
09:00 24.07.2021
 
Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС

Специалисты провели два корректирующих маневра модуля "Наука", запущенного к МКС

© РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука" с космодрома Байконур. Кадр трансляции
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
© Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центр управления полетами дважды в пятницу скорректировал высоту полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" на пути к МКС, сообщается в Telegram госкорпорации "Роскосмос".
"В пятницу специалисты группы управления полётом модуля "Наука" провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду к Международной космической станции. Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 24 июля", - говорится в сообщении.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 12:33Наука
Рогозин провел совещание по модулю "Наука"
Первые маневры были проведены ещё 22 числа.
Стыковка модуля к МКС официально планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля.
На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
21 июля, 20:05Сказано в эфире
"Каскад возможностей". Ученый оценил запуск к МКС модуля "Наука"
 
Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАльфаСтрахованиеРоскосмос
 
 
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