https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675715.html

В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 21 952 человека после лечения от COVID-19, за все время - 5 471 956, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:37

2021-07-24T11:37

2021-07-24T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 952 человека после лечения от COVID-19, за все время - 5 471 956, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 21 952 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 471 956", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6577 человек, в Подмосковье - 2087, в Санкт-Петербурге - 1931.

https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742674831.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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