https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675715.html
В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 21 952 человека после лечения от COVID-19, за все время - 5 471 956, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:37
2021-07-24T11:37
2021-07-24T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e123c4e8bb09e62e5daedfa281b9e8b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 952 человека после лечения от COVID-19, за все время - 5 471 956, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 21 952 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 5 471 956", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 6577 человек, в Подмосковье - 2087, в Санкт-Петербурге - 1931.
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742674831.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287859_460:382:2682:2048_1920x0_80_0_0_b11803526fd30a135610da97f68a8e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 21 952 переболевших COVID-19, за все время - 5 471 956