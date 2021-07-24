https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675092.html
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:32
2021-07-24T11:32
2021-07-24T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8866f76cb972dcee04fa60dc358798b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 799 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 153 095 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 105 смертей, в Санкт-Петербурге - 73, в Иркутской области - 32.
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742674831.html
россия
москва
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cafd962c1547bc233c93d72d7bd23932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, иркутская область, общество
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтвердили 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 095