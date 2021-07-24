https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675092.html

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.07.2021

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:32

2021-07-24T11:32

2021-07-24T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 153 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 799 (смертей - ред.) ... За весь период по России умерло 153 095 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 105 смертей, в Санкт-Петербурге - 73, в Иркутской области - 32.

https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742674831.html

россия

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иркутская область

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