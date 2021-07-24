https://ria.ru/20210724/korabli-1742574032.html

"Вскрыли слабые места": ВМС США массово списывают боевые корабли

"Вскрыли слабые места": ВМС США массово списывают боевые корабли - РИА Новости, 24.07.2021

"Вскрыли слабые места": ВМС США массово списывают боевые корабли

Пентагон собирается серьезно проредить Военно-морские силы — командование ВМС США опубликовало список кораблей, которые выведут из состава флота уже в 2022-м... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:02

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

тикондерога

пентагон

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742571177_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_faed54c71aee5b6d8e71ad2f68e1b029.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон собирается серьезно проредить Военно-морские силы — командование ВМС США опубликовало список кораблей, которые выведут из состава флота уже в 2022-м. Это более двух десятков вымпелов. Вместе с тем Вашингтон не отказывается от идеи "Большого флота". О планах американцев — в материале РИА Новости.Проблемные кораблиСписок утвердил лично начальник военно-морских операций (Chief of Naval Operations, CNO) адмирал Майкл Гилди. Документ еще предстоит согласовать с конгрессменами, но уже сейчас можно понять, в каком направлении будут развиваться ВМС США и с какими проблемами они столкнулись.Речь идет о 22 кораблях различного назначения и водоизмещения, есть и сравнительно молодые, и успевшие послужить ветераны.Так, в списке сразу три литоральных боевых корабля (Littoral Combat Ship, LCS) типа Freedom — Fort Worth, Detroit и Little Rock. Их передали флоту в 2012, 2016 и 2017 годах соответственно. У всех в разное время прямо в море случались однотипные поломки энергетической установки, после чего они не могли самостоятельно продолжать движение. Последний инцидент произошел с LCS Detroit в октябре 2020-го у берегов Южной Америки. Двигатели неожиданно заглохли — корабль тянули обратно на базу буксиром.Всего в ВМС США десять LCS типа Freedom, еще семь одноклассников — в постройке. В Пентагоне справедливо опасаются, что одинаковые неполадки сразу на трех кораблях — не совпадение, а существенный конструктивный дефект всей серии. В январе 2021 года поставки новых LCS приостановили до выяснения точной причины неисправности. А три проблемных корабля от греха подальше отправят в резерв.Та же судьба ожидает LCS Coronado типа Independence. В августе 2016-го он вернулся из центральной части Тихого океана на Гавайи из-за сбоя двигательной установки. С тех пор практически не выходил в море. По мнению экспертов, вывод четырех LCS из состава флота может поставить крест на всей программе вымпелов этого класса. Возиться с "детскими болезнями" слишком накладно даже для США.К тому же львиная доля бюджета ВМС направлена на разработку и строительство перспективных ракетных фрегатов FFG(X), которые во многом дублируют функции LCS.Бесполезная модернизацияЕще жестче поступят с ракетным крейсерам типа Ticonderoga. По плану CNO в резерв отправят семь кораблей этого класса из 22 имеющихся — San Jacinto, Lake Champlain, Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal. Они вплотную приблизились к предельному 35-летнему сроку службы, а адмиралы очень озабочены их техническим состоянием.Как сообщил заместитель начальника военно-морских операций вице-адмирал Джим Килби, поддержание семи кораблей на плаву обходится бюджету более чем в 1,3 миллиарда долларов ежегодно. А модернизация только Hue City и Anzio потребует еще полтора миллиарда.Остальные 15 кораблей тоже скоро переведут в резерв. В Вашингтоне обсуждали возможность продлить срок службы крейсеров до 52 лет. Собирались на одних вымпелах заделать трещины в корпусе, на других — обновить бортовую электронику и починить силовую установку. Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море."Крейсеры строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — отмечает эксперт. — Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием полувековой давности не сможет выполнять боевые задачи так же эффективно, как более молодые корабли. Нужно вложить много денег в модернизацию боевых систем. Иначе ее участь — стать "плавучим арсеналом", получающим целеуказание для ракет от других, современных платформ".Американцы уже нашли замену крейсерам. Так, к 2023-му в строй вступит эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III — Jack Lucas. Корабли этого типа по боевым возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако их обслуживание обходится значительно дешевле. Кроме того, там хватит места, чтобы разместить командные пункты ВВС и ПВО, которые сегодня находятся на крейсерах.Подводные ветераныТакже из состава флота выведут пять патрульных катеров типа Cyclone — Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. Они служат с 1990-х и уже порядком устарели. Судьбу отправленных в резерв катеров решат позже — либо на металлолом, либо продадут за рубеж. Таким образом, в ВМС США останутся лишь пять "Циклонов". Однако они не сильно моложе и тоже в ближайшем будущем уйдут на покой. В Пентагоне заявляли, что их функции передадут перспективным безэкипажным катерам.Самый крупный вымпел, который выведут из состава флота в 2022-м, — десантный корабль-док Whidbey Island водоизмещением 16 тысяч тонн, головной представитель одноименного проекта. Вступил в строй 36 лет назад. В последний дальний поход ходил в июле 2016-го: участвовал в международных военно-морских учениях Sea Breeze в Черном море. В ВМС останутся семь кораблей этого типа, самому молодому из которых 29 лет.Понесет потери и подводный флот. На металлолом отправят две многоцелевые АПЛ с крылатыми ракетами типа Los Angeles — Providence и Oklahoma City, служившие с 1985-го и 1988-го соответственно. Возраст других 26 подлодок проекта также приближается к предельному. Их должны заменить многоцелевые АПЛ четвертого поколения Virginia в современной модификации Block IV. Головную "четверку" — Vermont — передали флоту в апреле 2020-го.

https://ria.ru/20210716/korabl-1741478206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, министерство обороны сша, тикондерога, пентагон, безопасность