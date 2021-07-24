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Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек
Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек - РИА Новости, 24.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:33
2021-07-24T17:33
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 800 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции."С 16 июля по 16.00 24 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 9,3 миллиона человек, число жертв достигло 58, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 814, 9 тысячи человек", - говорится в сообщении.Еще более 440 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего I уровня, в работах по борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
https://ria.ru/20210723/navodnenie-1742545114.html
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хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
17:33 24.07.2021
 
Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек

Число погибших из-за наводнений в провинции Хэнань выросло до 58 человек, пятеро пропали без вести

© REUTERS / China DailyНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© REUTERS / China Daily
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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 800 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции.
"С 16 июля по 16.00 24 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 9,3 миллиона человек, число жертв достигло 58, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 814, 9 тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Еще более 440 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.
Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего I уровня, в работах по борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.
Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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