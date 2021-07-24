https://ria.ru/20210724/kitay-1742713400.html

Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек

Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек - РИА Новости, 24.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:33

2021-07-24T17:33

2021-07-24T17:33

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 800 тысяч человек, говорится в сообщении правительства провинции."С 16 июля по 16.00 24 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 9,3 миллиона человек, число жертв достигло 58, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 814, 9 тысячи человек", - говорится в сообщении.Еще более 440 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего I уровня, в работах по борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тысяч человек, включая пожарных и спасателей.Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

https://ria.ru/20210723/navodnenie-1742545114.html

https://ria.ru/20210723/sputniki-1742514687.html

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чжэнчжоу

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире