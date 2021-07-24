Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке
Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на участке, где произошла перестрелка
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Киргизии охраняет Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились не проводить никакие работы на спорном участке, где в субботу произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.
Как сообщается, в местности Тумба Баткенского района Баткенской области Киргизии состоялась встреча пограничных представителей Киргизии по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению, на которой также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей.
"По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызской Республики и Сомоньен (Дахма) Таджикистана. В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел сторон будут осуществлять совместное патрулирование данного участка", - заявил представитель пресс-центра.
Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, чем вызвали недовольство киргизстанцев. Словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями. Как уточнили в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, в ответ пограничники-киргизстанцы произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.