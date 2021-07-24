https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html

Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке

Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке - РИА Новости, 24.07.2021

Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке

Киргизия и Таджикистан договорились не проводить никакие работы на спорном участке, где в субботу произошла перестрелка между пограничниками двух стран,... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:13

2021-07-24T17:13

2021-07-24T17:13

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731178301_0:0:3538:1990_1920x0_80_0_0_24a908b909d413b899c7af3ddc5c6efe.jpg

БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились не проводить никакие работы на спорном участке, где в субботу произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.Как сообщается, в местности Тумба Баткенского района Баткенской области Киргизии состоялась встреча пограничных представителей Киргизии по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению, на которой также присутствовали главы районов и руководители правоохранительных органов областей."По итогам встречи достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар Кыргызской Республики и Сомоньен (Дахма) Таджикистана. В целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Также наряды подразделений внутренних дел сторон будут осуществлять совместное патрулирование данного участка", - заявил представитель пресс-центра.Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, чем вызвали недовольство киргизстанцев. Словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями. Как уточнили в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, в ответ пограничники-киргизстанцы произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210724/tadzhikistan-1742676602.html

https://ria.ru/20210724/perestrelka-1742667975.html

баткенская область

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире