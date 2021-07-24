https://ria.ru/20210724/kidman-1742585883.html

Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу

Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу - РИА Новости, 24.07.2021

Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T07:34

2021-07-24T07:34

2021-07-24T10:05

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новости культуры

николь кидман

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Screen Rant. Главную роль в проекте исполнила Николь Кидман. Она сыграла русскую эмигранту по имени Маша. Ее героиня руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом. Ролик открывает некоторые детали сюжета и показывает, к каким суровым методам прибегает персонаж Кидман. Например, в одной из сцен мечтающие начать новую жизнь люди роют себе могилы и ложатся в них. Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Кроме Кидман, в нем снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие.Премьера проекта состоится на платформе Hulu 18 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210113/kidman-1592776810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, николь кидман