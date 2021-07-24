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Культура
https://ria.ru/20210724/kidman-1742585883.html
Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу
Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу - РИА Новости, 24.07.2021
Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу
Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Screen Rant. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T07:34
2021-07-24T10:05
культура
кино и сериалы
новости культуры
николь кидман
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Screen Rant. Главную роль в проекте исполнила Николь Кидман. Она сыграла русскую эмигранту по имени Маша. Ее героиня руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом. Ролик открывает некоторые детали сюжета и показывает, к каким суровым методам прибегает персонаж Кидман. Например, в одной из сцен мечтающие начать новую жизнь люди роют себе могилы и ложатся в них. Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Кроме Кидман, в нем снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие.Премьера проекта состоится на платформе Hulu 18 августа 2021 года.
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кино и сериалы, новости культуры, николь кидман
07:34 24.07.2021 (обновлено: 10:05 24.07.2021)
 

Вышел трейлер сериала, где Николь Кидман играет русскую Машу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер сериала "Девять совсем незнакомых людей", сообщает Screen Rant.
Главную роль в проекте исполнила Николь Кидман. Она сыграла русскую эмигранту по имени Маша. Ее героиня руководит оздоровительным центром, в который приезжают жители мегаполисов в надежде справиться со стрессом.
Ролик открывает некоторые детали сюжета и показывает, к каким суровым методам прибегает персонаж Кидман. Например, в одной из сцен мечтающие начать новую жизнь люди роют себе могилы и ложатся в них.
Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Кроме Кидман, в нем снимались Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и другие.
Премьера проекта состоится на платформе Hulu 18 августа 2021 года.
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