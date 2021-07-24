https://ria.ru/20210724/khalim-1742689948.html

В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов

В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов - РИА Новости, 24.07.2021

В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов

Армия Афганистана ликвидировала "теневого" губернатора от движения "Талибан"* Муллу Халима. Об этом сообщило Минобороны республики в Twitter. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:46

2021-07-24T13:46

2021-07-24T14:43

обострение ситуации в афганистане

герат (провинция)

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Армия Афганистана ликвидировала "теневого" губернатора от движения "Талибан"* Муллу Халима. Об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.Халим убит в районе Карух в западной провинции Герат, которую ранее правительственные силы освободили от боевиков.Всего в операции погибли двадцать бойцов "Талибана"*, среди которых два командира. Еще 50 человек ранены.Летом этого года ситуация в стране обострилась: боевики овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города Афганистана, которые обороняют правительственные войска.В то же время в сентябре 2020-го между сторонами стартовали мирные переговоры, в этом же году Вашингтон подписал с талибами в Дохе первое более чем за 18 лет соглашение о перемирии. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Белый дом пообещал свернуть операцию к 11 сентбяря этого года.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/ssha-1742617472.html

герат (провинция)

афганистан

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обострение ситуации в афганистане, герат (провинция), афганистан, талибан, в мире