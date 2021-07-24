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В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов
В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов - РИА Новости, 24.07.2021
В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов
Армия Афганистана ликвидировала "теневого" губернатора от движения "Талибан"* Муллу Халима. Об этом сообщило Минобороны республики в Twitter. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:46
2021-07-24T14:43
обострение ситуации в афганистане
герат (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Армия Афганистана ликвидировала "теневого" губернатора от движения "Талибан"* Муллу Халима. Об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.Халим убит в районе Карух в западной провинции Герат, которую ранее правительственные силы освободили от боевиков.Всего в операции погибли двадцать бойцов "Талибана"*, среди которых два командира. Еще 50 человек ранены.Летом этого года ситуация в стране обострилась: боевики овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города Афганистана, которые обороняют правительственные войска.В то же время в сентябре 2020-го между сторонами стартовали мирные переговоры, в этом же году Вашингтон подписал с талибами в Дохе первое более чем за 18 лет соглашение о перемирии. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.Белый дом пообещал свернуть операцию к 11 сентбяря этого года.*Запрещенная в России террористическая организация.
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обострение ситуации в афганистане, герат (провинция), афганистан, талибан, в мире
13:46 24.07.2021 (обновлено: 14:43 24.07.2021)
 
В Афганистане ликвидировали главу "теневой" администрации талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации "теневого" губернатора от "Талибана"* Муллы Халима

© REUTERS / Mohammad IsmailВоеннослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Военнослужащие Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Армия Афганистана ликвидировала "теневого" губернатора от движения "Талибан"* Муллу Халима. Об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.
Халим убит в районе Карух в западной провинции Герат, которую ранее правительственные силы освободили от боевиков.
Всего в операции погибли двадцать бойцов "Талибана"*, среди которых два командира. Еще 50 человек ранены.
Летом этого года ситуация в стране обострилась: боевики овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города Афганистана, которые обороняют правительственные войска.
В то же время в сентябре 2020-го между сторонами стартовали мирные переговоры, в этом же году Вашингтон подписал с талибами в Дохе первое более чем за 18 лет соглашение о перемирии. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Белый дом пообещал свернуть операцию к 11 сентбяря этого года.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 19:45В мире
США предостерегли талибов от превращения Афганистана в "страну-изгоя"
 
Обострение ситуации в АфганистанеГерат (провинция)АфганистанТалибанВ мире
 
 
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