https://ria.ru/20210724/kazakhstan-1742686735.html

Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера

Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера - РИА Новости, 24.07.2021

Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера

Полиция проверит жалобы, которые поступают от тех, кто купил обучающие курсы у популярного казахстанского блогера-миллионника Алии Байтугаевой, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T13:17

2021-07-24T13:17

2021-07-24T13:17

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НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Полиция проверит жалобы, которые поступают от тех, кто купил обучающие курсы у популярного казахстанского блогера-миллионника Алии Байтугаевой, сообщил в субботу заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты по следственной работе Рустам Абдрахманов.Алия Байтугаева известна под ником super.mamasita, в Instagram на нее подписаны более 6 миллионов человек. В мае блогер запустила онлайн-обучение по управлению бизнес-профилями в Instagram. Стоимость обучения была по двум тарифам: 19 900 тенге и 27 900 тенге (47 долларов и 66 долларов)."Анализ общественного настроения свидетельствует о назревшей проблеме с участием блогера @super.mamasita, которая посредством своей страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих многочисленных слушателей. Первые заявления от недовольных и обманутых граждан в департамент полиции города Алма-Аты стали поступать вчера, 23 июля", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook.По его словам, "пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию"."Масштабы промысла указанного блогера не малы: к нам обращаются за помощью не только жители Алма-Аты и других регионов Казахстана, но и стран СНГ. А теперь о перспективе: заявления всех потерпевших будут зарегистрированы, по каждому из них будет проведена детальная проверка, по каналам департамента государственных доходов установим легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельности, и налогообложения, соответственно, а затем действиям блогера будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявил Абдрахманов.

https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html

https://ria.ru/20210216/moshennichestvo--1597546601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, казахстан, технологии, в мире