https://ria.ru/20210724/kazakhstan-1742686735.html
Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера
Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера - РИА Новости, 24.07.2021
Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера
Полиция проверит жалобы, которые поступают от тех, кто купил обучающие курсы у популярного казахстанского блогера-миллионника Алии Байтугаевой, сообщил в... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T13:17
2021-07-24T13:17
2021-07-24T13:17
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НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Полиция проверит жалобы, которые поступают от тех, кто купил обучающие курсы у популярного казахстанского блогера-миллионника Алии Байтугаевой, сообщил в субботу заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты по следственной работе Рустам Абдрахманов.Алия Байтугаева известна под ником super.mamasita, в Instagram на нее подписаны более 6 миллионов человек. В мае блогер запустила онлайн-обучение по управлению бизнес-профилями в Instagram. Стоимость обучения была по двум тарифам: 19 900 тенге и 27 900 тенге (47 долларов и 66 долларов)."Анализ общественного настроения свидетельствует о назревшей проблеме с участием блогера @super.mamasita, которая посредством своей страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих многочисленных слушателей. Первые заявления от недовольных и обманутых граждан в департамент полиции города Алма-Аты стали поступать вчера, 23 июля", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook.По его словам, "пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию"."Масштабы промысла указанного блогера не малы: к нам обращаются за помощью не только жители Алма-Аты и других регионов Казахстана, но и стран СНГ. А теперь о перспективе: заявления всех потерпевших будут зарегистрированы, по каждому из них будет проведена детальная проверка, по каналам департамента государственных доходов установим легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельности, и налогообложения, соответственно, а затем действиям блогера будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявил Абдрахманов.
https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html
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снг, казахстан, технологии, в мире
Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы девушки-блогера
Казахстанская полиция проверит жалобы на курсы управления бизнес-профилями блогера Алии Байтугаевой
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Полиция проверит жалобы, которые поступают от тех, кто купил обучающие курсы у популярного казахстанского блогера-миллионника Алии Байтугаевой, сообщил в субботу заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Алия Байтугаева известна под ником super.mamasita, в Instagram на нее подписаны более 6 миллионов человек. В мае блогер запустила онлайн-обучение по управлению бизнес-профилями в Instagram. Стоимость обучения была по двум тарифам: 19 900 тенге и 27 900 тенге (47 долларов и 66 долларов).
"Анализ общественного настроения свидетельствует о назревшей проблеме с участием блогера @super.mamasita, которая посредством своей страницы в Instagram за денежное вознаграждение организовала обучающие курсы, но не превзошла ожидания своих многочисленных слушателей. Первые заявления от недовольных и обманутых граждан в департамент полиции города Алма-Аты стали поступать вчера, 23 июля", - написал Абдрахманов на своей странице в Facebook.
По его словам, "пострадавшие лица развернули в социальных сетях информационную кампанию".
"Масштабы промысла указанного блогера не малы: к нам обращаются за помощью не только жители Алма-Аты и других регионов Казахстана
, но и стран СНГ
. А теперь о перспективе: заявления всех потерпевших будут зарегистрированы, по каждому из них будет проведена детальная проверка, по каналам департамента государственных доходов установим легитимность занятия такого рода предпринимательской деятельности, и налогообложения, соответственно, а затем действиям блогера будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заявил Абдрахманов.