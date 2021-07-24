https://ria.ru/20210724/iran-1742705261.html

В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных

В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных - РИА Новости, 24.07.2021

В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных

Четверо военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в ходе столкновения с вооруженными преступниками в провинции... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:15

2021-07-24T16:15

2021-07-24T16:15

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иран

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверо военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в ходе столкновения с вооруженными преступниками в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.Согласно заявлению, столкновения произошли в ночь с пятницы на субботу около города Хаш.

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белуджистан, иран, в мире