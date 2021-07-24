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В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных
В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных - РИА Новости, 24.07.2021
В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных
Четверо военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в ходе столкновения с вооруженными преступниками в провинции... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:15
2021-07-24T16:15
белуджистан
иран
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверо военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в ходе столкновения с вооруженными преступниками в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.Согласно заявлению, столкновения произошли в ночь с пятницы на субботу около города Хаш.
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белуджистан, иран, в мире
16:15 24.07.2021
 
В Иране в столкновении с преступниками погибли четверо военных

В Иране в провинции Систан и Белуджистан в столкновении с преступниками погибли четверо военных КСИР

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверо военных из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) погибли в ходе столкновения с вооруженными преступниками в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.
Согласно заявлению, столкновения произошли в ночь с пятницы на субботу около города Хаш.
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