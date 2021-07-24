https://ria.ru/20210724/irak-1742710269.html

Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде

Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде - РИА Новости, 24.07.2021

Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде

Группа террористов, осуществивших крупный теракт в Багдаде 19 июля, арестована, заявил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T16:49

2021-07-24T16:49

2021-07-24T16:49

мустафа аль-каземи

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Группа террористов, осуществивших крупный теракт в Багдаде 19 июля, арестована, заявил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.В понедельник СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. Нападение осуществил террорист в "поясе смертника", жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали."Арестована вся трусливая террористическая сеть, члены которой спланировали и осуществили вероломное нападение", - написал аль-Каземи в Twitter.По его словам, "слезы и скорбь семей погибших в Мадинат ас-Садр указали путь" службам безопасности, чтобы задержать ответственных за теракт, которые "сегодня предстанут перед нашим народом и перед законом".После нападения аль-Каземи распорядился снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

https://ria.ru/20210720/proisshestviya-1742056167.html

https://ria.ru/20210122/terakt-1594095951.html

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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире