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Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде
Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде - РИА Новости, 24.07.2021
Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде
Группа террористов, осуществивших крупный теракт в Багдаде 19 июля, арестована, заявил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T16:49
2021-07-24T16:49
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
в мире
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Группа террористов, осуществивших крупный теракт в Багдаде 19 июля, арестована, заявил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.В понедельник СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. Нападение осуществил террорист в "поясе смертника", жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали."Арестована вся трусливая террористическая сеть, члены которой спланировали и осуществили вероломное нападение", - написал аль-Каземи в Twitter.По его словам, "слезы и скорбь семей погибших в Мадинат ас-Садр указали путь" службам безопасности, чтобы задержать ответственных за теракт, которые "сегодня предстанут перед нашим народом и перед законом".После нападения аль-Каземи распорядился снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
https://ria.ru/20210720/proisshestviya-1742056167.html
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, в мире
16:49 24.07.2021
 
Премьер Ирака заявил об аресте организаторов крупного теракта в Багдаде

Премьер Ирака Мустафа аль-Каземи заявил об аресте террористов, организовавших теракт в Багдаде

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Группа террористов, осуществивших крупный теракт в Багдаде 19 июля, арестована, заявил в субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
В понедельник СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. Нападение осуществил террорист в "поясе смертника", жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали.
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника
"Арестована вся трусливая террористическая сеть, члены которой спланировали и осуществили вероломное нападение", - написал аль-Каземи в Twitter.
По его словам, "слезы и скорбь семей погибших в Мадинат ас-Садр указали путь" службам безопасности, чтобы задержать ответственных за теракт, которые "сегодня предстанут перед нашим народом и перед законом".
После нападения аль-Каземи распорядился снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
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