https://ria.ru/20210724/indiya-1742681185.html

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138 - РИА Новости, 24.07.2021

Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138

Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T12:30

2021-07-24T12:30

2021-07-24T12:31

махараштра

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мумбаи

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о 129 жертвах."Было зафиксировано 138 непредвиденных смертей из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей", - цитирует телеканал министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджая Вадеттивара.Отмечается, что более 84 тысяч человек переместили в более безопасное место в округ Пуна на юге штата.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

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махараштра, пуна, мумбаи, в мире