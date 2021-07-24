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Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138 - РИА Новости, 24.07.2021
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138
Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T12:30
2021-07-24T12:31
махараштра
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мумбаи
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.Ранее сообщалось о 129 жертвах."Было зафиксировано 138 непредвиденных смертей из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей", - цитирует телеканал министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджая Вадеттивара.Отмечается, что более 84 тысяч человек переместили в более безопасное место в округ Пуна на юге штата.Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
https://ria.ru/20171226/1511509320.html
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махараштра, пуна, мумбаи, в мире
12:30 24.07.2021 (обновлено: 12:31 24.07.2021)
 
Число погибших из-за ливней и оползней в Индии достигло 138

NDTV: число погибших из-за ливней и оползней в центральной части Индии достигло 138

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл - РИА Новости. Число жертв непогоды в штате Махараштра в центральной части Индии достигло по меньшей мере 138, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 129 жертвах.
"Было зафиксировано 138 непредвиденных смертей из-за дождя и других инцидентов, связанных с (наступлением) сезона муссонных дождей", - цитирует телеканал министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджая Вадеттивара.
Отмечается, что более 84 тысяч человек переместили в более безопасное место в округ Пуна на юге штата.
Индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги в связи с сильными дождями в Мумбаи, административного центра штата Махараштра. Из-за ливней жители города столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и воды.
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