https://ria.ru/20210724/impichment-1742734246.html

В США захотели объявить Байдену импичмент из-за "Северного потока — 2"

В США захотели объявить Байдену импичмент из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.07.2021

В США захотели объявить Байдену импичмент из-за "Северного потока — 2"

Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен заявил, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T22:04

2021-07-24T22:04

2021-07-24T22:08

россия

северный поток — 2

балтийское море

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен заявил, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по "Северному потоку — 2".Тиссен напомнил, что в 2019 году демократы запустили этот процесс в отношении Дональда Трампа. Это произошло из-за того, что, по их мнению, американский лидер давил на главу Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования коррупционного скандала с сыном нынешнего хозяина Белого дома Хантера.По мнению колумниста, Байден оказывает давление на украинского президента, чтобы тот согласился на сделку, невыгодную для Киева. Благодаря новой газовой магистрали Россия сможет огибать Украину и отправлять топливо напрямую в Германию по дну Балтийского моря, уточнил обозреватель."Когда это произойдет, Москва сможет перекрывать энергетические поставки Киеву, не отрезая Западную Европу", — убежден Тиссен.Перед уходом с президентского поста Трамп ввел санкции и сумел остановить строительство "Северного потока — 2". Он был невероятно жестким по отношению к России на деле, хотя и не на словах. Байден, напротив, после вступления в должность приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-III и пошел на сделку по "Северному потоку — 2", который увеличивает влияние Москвы в регионе, полагает журналист.По мнению Тиссена, Байдену не объявят импичмент из-за "мягкой" политики в отношении России. При этом требование президента США, чтобы Украина согласилась на "убийственный" для Киева проект — это "позорный поступок", пусть даже он и не повлечет за собой импичмент, уверен автор.На этой неделе Берлин и Вашингтон выступили с совместным заявлением о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для реализации магистрали нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210724/pobeda-1742708305.html

https://ria.ru/20210723/potok-1742609129.html

россия

балтийское море

германия

украина

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россия, северный поток — 2, балтийское море, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, германия, украина, в мире